Uskoro bi putem poruka na TikToku mogao stizati novac

TikTok navodno razvija funkciju koja bi korisnicima omogućila da jedni drugima šalju novac direktno kroz privatne poruke, a tragovi u kodu američke verzije iOS aplikacije ukazuju na sistem u kojem bi primalac mogao jednim pritiskom prihvatiti uplatu, dok bi pošiljalac dobijao obavještenja o statusu transakcije.

Plaćanja kroz TikTok Paj

Prema dostupnim informacijama, nova opcija mogla bi biti povezana sa sistemom TikTok Paj navodi mashable, koji se već koristi za TikTok Šop na pojedinim tržištima jugoistočne Azije, a korisnici bi uz poslani novac mogli dodati i kratku poruku.

Ipak, kompanija je navela da funkcija trenutno nije ni u fazi testiranja, pa postojanje dijelova koda ne garantuje da će slanje novca putem privatnih poruka zaista postati dostupno korisnicima.

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ByteDance već ima iskustva s plaćanjima

TikTokova kineska sestrinska aplikacija Douyin već podržava međusobno slanje novca kroz Douyin Pay, dok je ByteDance istovremeno pokazao interesovanje za širenje finansijskih usluga na druga tržišta, uključujući Brazil, gdje je tražio dozvole povezane sa platnim i kreditnim uslugama.

Potencijalno uvođenje ove opcije dodatno bi povezalo društvenu mrežu i elektronsku trgovinu, posebno zbog brzog rasta TikTok Shopa, ali zasad nema potvrde kada bi, niti na kojim tržištima, plaćanje kroz privatne poruke moglo biti uvedeno.