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Popravljao automobil i poginuo u dvorištu kuće

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:21

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Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

U dvorištu u Sunji u srijedu oko 20 sati poginuo je muškarac (54) prilikom popravljanja vozila.

Kako je saopštila PU sisačko-moslavačka, automobil je bio podignut dizalicom, ali došlo je do skliznuća vozila s dizalice, koje je palo na 54-godišnjaka. Poginuo je na mjestu.

Policija tretira događaj kao nesretan slučaj sa smrtnom posljedicom te slijedi poseban izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

Hrvatska

nesreća

Crna hronika

poginuo muškarac

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