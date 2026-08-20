Popravljao automobil i poginuo u dvorištu kuće

Autor:ATV redakcija
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U dvorištu u Sunji u srijedu oko 20 sati poginuo je muškarac (54) prilikom popravljanja vozila.
Kako je saopštila PU sisačko-moslavačka, automobil je bio podignut dizalicom, ali došlo je do skliznuća vozila s dizalice, koje je palo na 54-godišnjaka. Poginuo je na mjestu.
Policija tretira događaj kao nesretan slučaj sa smrtnom posljedicom te slijedi poseban izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Dnevnik.hr.
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