Posječena stabla u centru Banjaluke

Stabla koja su se godinama oslanjala na objekat u samom centru Banjaluke, u kojem se nalaze prostorije Nove banke, Unis tursa i Moje apoteke, posječena su.

​Kako za "BL portal" kažu radnici angažovani na terenu, drveće je već duže vrijeme stvaralo ozbiljne poteškoće zaposlenima u ovoj zgradi.

​"Zaposleni su se već duže žalili da im ova stabla prave problem i sa zidovima zgrade, ali i sa temeljom, zbog čega su često imali poplave u podrumu. Shodno tome, izašli smo na teren i uklonili ih. Sada je ostalo samo da počistimo teren", kažu radnici.

Uklanjanjem ovih stabala, kako objašnjavaju, spriječeno je dalje oštećenje konstrukcije objekta koji je sada bezbjedniji.