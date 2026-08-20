Posječena stabla u centru Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Stabla koja su se godinama oslanjala na objekat u samom centru Banjaluke, u kojem se nalaze prostorije Nove banke, Unis tursa i Moje apoteke, posječena su.
Kako za "BL portal" kažu radnici angažovani na terenu, drveće je već duže vrijeme stvaralo ozbiljne poteškoće zaposlenima u ovoj zgradi.
"Zaposleni su se već duže žalili da im ova stabla prave problem i sa zidovima zgrade, ali i sa temeljom, zbog čega su često imali poplave u podrumu. Shodno tome, izašli smo na teren i uklonili ih. Sada je ostalo samo da počistimo teren", kažu radnici.
Uklanjanjem ovih stabala, kako objašnjavaju, spriječeno je dalje oštećenje konstrukcije objekta koji je sada bezbjedniji.
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