Njemački policajci slučajno otkrili bjegunca iz BiH

Pripadnici policije njemačkog Kenigsburga, u okrugu Augsburg tokom redovne, rutinske kontrole otkrili su bjegunca iz Bosne i Hercegovine, za kojim postoje raspisane čak dvije potjernice.

Naime, tokom redovnih aktivnosti patroliranja policajci su sinoć primijetili parkirani automobil, sa upaljenim svjetlima. Policajci nisu ni slutili koga će zateći unutra, niti da će sve završiti hapšenjem.

Kako mediji prenose, policija je reagovala zbog automobila parkiranog pored puta u kojem je bio 39-godišnji državljanin BiH.

Iz policije su saopštili da je u Kenigsbrunu, 5. oktobra 2026. godine, oko 23:35, 39-godišnji vozač legitimisan radi rutinske saobraćajne kontrole. Razlog je bio taj što je muškarac parkirao automobil sa upaljenim svjetlima i spavao je na vozačevom sjedištu.

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Tokom naknadne provjere otkriveno je da postoje dvije potjernice za ovom osobom. On je odmah priveden i trebao je danas biti izveden pred istražnog sudiju.

Inače, on se, navodno, vodi kao bekućnik u Njemačkoj. Policija nije objavila zašto su raspisane potjernice za njim, pišu Nezavisne novine.