''Kroz Ormuski moreuz prolazi više nafte nego prije sukoba''

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je količina nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz premašila nivo koji je bio prije sukoba sa Iranom.
"Više miliona barela nafte dostavljeno je u proteklih nekoliko dana. Prolazi toliko nafte da dostižu nivo koji je ponekad i veći od onog od prije sukoba", naglasio je Tramp.
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On je istakao da je američka nacionalna valuta veoma snažna, što pokazuje stanje ekonomije.
Rezultat snažnog dolara je i niska inflacija, naglasio je Tramp.
(Srna)
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