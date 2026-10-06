''Kroz Ormuski moreuz prolazi više nafte nego prije sukoba''

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je količina nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz premašila nivo koji je bio prije sukoba sa Iranom.

"Više miliona barela nafte dostavljeno je u proteklih nekoliko dana. Prolazi toliko nafte da dostižu nivo koji je ponekad i veći od onog od prije sukoba", naglasio je Tramp.

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On je istakao da je američka nacionalna valuta veoma snažna, što pokazuje stanje ekonomije.

Rezultat snažnog dolara je i niska inflacija, naglasio je Tramp.

(Srna)