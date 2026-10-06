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''Kroz Ormuski moreuz prolazi više nafte nego prije sukoba''

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06.10.2026 22:22

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je količina nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz premašila nivo koji je bio prije sukoba sa Iranom.

"Više miliona barela nafte dostavljeno je u proteklih nekoliko dana. Prolazi toliko nafte da dostižu nivo koji je ponekad i veći od onog od prije sukoba", naglasio je Tramp.

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On je istakao da je američka nacionalna valuta veoma snažna, što pokazuje stanje ekonomije.

Rezultat snažnog dolara je i niska inflacija, naglasio je Tramp.

(Srna)

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Donald Tramp

Ormuski moreuz

Iran

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