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Unakazio ga: Fudbaler krvnički pretukao premijerligaškog sudiju Bojana Makarića

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:54

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Унаказио га: Фудбалер крвнички претукао премијерлигашког судију Бојана Макарића
Foto: Pixabay

Bojan Makarić, fudbalski sudija iz Bijeljine je pretučen od strane jednog fudbalera.

Makarić je sudio na turniru u malom fudbalu u mjestu Brezovo Polje selo, kod Brčkog, a pretukao ga je nezadovoljni fudbaler.

Portal "pravda.bl" je objavio i fotografiju arbitra nakon teškog incidenta.

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Fotografiju možete da pogledate ovdje, ali upozoravamo da može da bude uznemirujuća.

"Policiji Brčko distrikta BiH je dana 18.08.2026. godine u 23.07 sati prijavljeno da je igrač u glavu udario sudiju na fudbalskom turniru u mjestu Brezovo Polje selo i da je potrebno obavijestiti Službu hitne medicinske pomoći. Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i prikupljali obavještenja i utvrdili da su povrijeđeno lice prijatelji odvezli u Bijeljinu na ljekarski pregled, te da na licu mjesta nema nikakvih tragova", kažu u brčanskoj policiji i dodaju:

"Ubrzo nakon toga, u 00.10 sati šef smjene Policijske uprave Bijeljina 2 obavijestio je Policiju Brčko distrikta BiH da su im iz Službe hitne medicinske pomoći javili da se kod njih nalazi lice koje je povrede zadobilo na fudbalskoj utakmici u mjestu Brezovo Polje selo, ali da se ljekar nije mogao izjasniti o stepenu povreda, dok se ne uradi CT snimak glave. Nakon prikupljanja svih činjenica događaja biće preduzete zakonom predviđene mjere i radnje".

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Bojan Makarić je sudija koji već neko vrijeme skuplja iskustvo u Premijer ligi Bosne i Hercegovine kao pomoćni sudija, a kako navodi pomenuti portal, premijerligaške sudije su počele da sude i seoske turnire. Makarić, prema navodima nije jedini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Bojan Makarić

Napad

Tuča

Nasilje

Brčko

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