Preokret u slučaju "Vanja Milinković-Savić": Napušta Napoli i prelazi u redove španskog velikana

Srpski golman Vanja Milinković-Savić mogao bi ovog leta da napravi veliki transfer. Poslije propalih pregovora sa Juventusom i Halom, a govorilo se i da ga želi Fenerbahče, srpski reprezentativac sad se povezuje sa Atletiko Madridom.

Kako je objavio dobro obaviješteni fudbalski insajder Fabricio Romano, Napoli i madridski klub razgovarali su o mogućoj razmjeni golmana. Ideja je da Milinković-Savić ode u Atletiko, dok bi u suprotnom smijeru krenuo Argentinac Huan Muso.

Za sada nema dogovora, pošto dva kluba različito procjenjuju vrijednost svojih igrača. Pregovori su vođeni preko posrednika, pa je posao još daleko od realizacije.

Milinković-Savić je već neko vrijeme u centru pažnje tokom prelaznog roka. Srbin je prošlog ljeta stigao u Napoli iz Torina, a sada bi već mogao da promijeni sredinu. Situacija se dodatno zakomplikovala dolaskom Masimilijana Alegrija na klupu, nakon što je Antonio Konte bio jedan od glavnih zagovornika njegovog dolaska.

Atletiko, sa druge strane, već ima neprikosnovenu jedinicu Jana Oblaka, dok je Muso u prethodnom periodu uglavnom bio njegova zamjena. Upravo bi takva uloga mogla da čeka i Milinković-Savića ukoliko se transfer realizuje.

Napoli je još od jula zainteresovan za Musa, koji dobro poznaje italijanski fudbal, pošto je ranije branio za Atalantu. Argentinac je potom prešao u Atletiko, gdje je imao ulogu rezervnog golmana.

Vanja je tako dobio novu opciju, ali će za realizaciju posla biti potrebno da Napoli i Atletiko prvo pronađu zajednički jezik oko vrijednosti dvojice čuvara mreže.