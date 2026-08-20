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Meč na Islandu: Počela utakmica između Borca i Vikingura

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026
19:06=>20:27

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Мрежа гола, кроз коју се виде фудбалери Борца.
Foto: ATV

Fudbaleri Borca od 20 časova gostuju Vikinguru u prvoj utakmici plej-ofa za ulazak u Ligu konferencija,.

UŽIVO:

10' Nije bilo previše uzbuđenja na početku meča. Borac je imao obećavajući napad, ali je Savić bio u ofsajdu.

1' Počeo je meč na Islandu.

Meč još nije počeo. Zbog gužve u saobraćaju fudbaleri Borca kasne sa dolaskom na stadion, pa je zbog toga početak meča pomjeren za 15 minuta.

Za Borac će od prve minute krenuti: Jurkas, Jakšić, Karolina, Majers, Herera, Anderson Esiti, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić i Juričić.

Za ekipu sa Islanda nastupiće: Fredrikson, Gunarson, Ekrot, Vatnhamar, Gudjonson, Andrason, Sigurdson, Tordarson, Finbogason, Trandarson, Hansen.

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Tagovi :

FK Borac

Liga Konferencija

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