Karlos Alkaraz otkrio da li će igrati na US Openu

Karlos Alkaraz braniće titulu u Njujorku! Španac je potvrdio da se vraća na teren u Velikoj jabuci.

U zanimljivoj saradnji sa Fabriciom Romanom, po vokaciji fudbalskim insajderom, 23-godišnjak obavijestio je javnost da je čekanju došao kraj.

Pohod Novaka Đokovića na svoju 25. najveći trofej upravo je postao znatno teži, jer učešće nekog od vodećeg dvojca bijelog sporta znači da je Srbin daleko od statusa favorita.

Sedmostruki grend slem šampion prije četiri mjeseca povrijedio je zglob desne ruke na turniru u Barseloni, zbog čega je bio prinuđen da preda meč druge runde Tomašu Mahaču bez borbe.

Od tada, nije odigrao nijedan takmičarski duel i propustio je nekoliko velikih turnira – Rolan Garos, Vimbldon, Madrid, Rim, Montreal i Sinsinati. Pao je Karlitos na drugo mjesto ATP liste, a čini se da je njegovim odsustvom najviše dobio Aleksander Zverev – grend slem titulu.

Pored momka iz Mursije, i Janik Siner se u poslljednje vrijeme muči sa povredama. Usljed problema sa kolenom, njegov nastup na posljednjem slemu sezone i dalje je neizvjestan.

Kvalifikacije za US open trajaće od 23. do 27. avgusta, dok će glavni žrijeb na programu biti od 30. avgusta do 13. septembra. Alkaraz je u prošlogodišnjem finalu neočekivano lako savladao Sinera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

(SportKlub)