Istorijska odluka US Opena

Ukupan nagradni fond teniskog turnira Ju-Es open ove godine prvi put u istoriji teniskih takmičenja premašiće 100 miliona dolara, što je povećanje od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopštili su organizatori turnira.

"Teniski savez Sjedinjenih Država ponovo nudi najveći nagradni fond u istoriji profesionalnog tenisa, koji će na Ju-Es openu 2026. iznositi 108 miliona dolara", navodi se u saopštenju.

Organizatori su dodali da će pobjednici u ženskom i muškom singlu dobiti po 5,5 miliona dolara, dok će nagrada za ispadanje u prvom kolu glavnog žrijeba singla biti povećana na 140.000 dolara.

Ju-Es open je posljednji, četvrti grend slem turnir u ovoj godini, a biće održan u Njujorku od 30. avgusta do 13. septembra.