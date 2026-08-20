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Istorijska odluka US Opena

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 18:34

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Историјска одлука УС Опена
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Ukupan nagradni fond teniskog turnira Ju-Es open ove godine prvi put u istoriji teniskih takmičenja premašiće 100 miliona dolara, što je povećanje od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopštili su organizatori turnira.

"Teniski savez Sjedinjenih Država ponovo nudi najveći nagradni fond u istoriji profesionalnog tenisa, koji će na Ju-Es openu 2026. iznositi 108 miliona dolara", navodi se u saopštenju.

Organizatori su dodali da će pobjednici u ženskom i muškom singlu dobiti po 5,5 miliona dolara, dok će nagrada za ispadanje u prvom kolu glavnog žrijeba singla biti povećana na 140.000 dolara.

Ju-Es open je posljednji, četvrti grend slem turnir u ovoj godini, a biće održan u Njujorku od 30. avgusta do 13. septembra.

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US Open

tenis

Nagrada

novac

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