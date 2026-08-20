Istorijska odluka US Opena

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ukupan nagradni fond teniskog turnira Ju-Es open ove godine prvi put u istoriji teniskih takmičenja premašiće 100 miliona dolara, što je povećanje od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopštili su organizatori turnira.
"Teniski savez Sjedinjenih Država ponovo nudi najveći nagradni fond u istoriji profesionalnog tenisa, koji će na Ju-Es openu 2026. iznositi 108 miliona dolara", navodi se u saopštenju.
Organizatori su dodali da će pobjednici u ženskom i muškom singlu dobiti po 5,5 miliona dolara, dok će nagrada za ispadanje u prvom kolu glavnog žrijeba singla biti povećana na 140.000 dolara.
Ju-Es open je posljednji, četvrti grend slem turnir u ovoj godini, a biće održan u Njujorku od 30. avgusta do 13. septembra.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
26
20
16
20
02
19
57
19
49
Trenutno na programu