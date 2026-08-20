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Cvijanović: Banjaluka i Republika Srpska ponosni na "Borac"

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 22:30

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Цвијановић: Бањалука и Република Српска поносни на "Борац"
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je igračima i stručnom štabu Fudbalskog kluba "Borac" na odličnoj utakmici u Rejkjaviku i važnoj pobjedi protiv domaćeg "Vikingura".

"Trijumf u Rejkjaviku! Bravo za `Borac`! Čestitke igračima i stručnom štabu na odličnoj utakmici i važnoj pobjedi na evropskoj pozornici. Sa velikim optimizmom i vjerom u ove momke čekamo revanš na Gradskom stadionu!", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

ФК Борац

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Ona je naglasila da su Banjaluka i Republika Srpska ponosni na "Borac".

Fudbaleri banjalučkog "Borca" savladali su večeras u Rejkjaviku domaću ekipu "Vikingura" sa 3:1 u prvom susretu plej-ofa za Ligu konferencija.

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FK Borac

Liga Konferencija

Željka Cvijanović

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