Logo

Ronaldinjo igra utakmicu nakon 11 godina!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 21:54

Komentari:

0
Бивши бразилски фудбалер Роналдињо посматрао је утакмицу Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Хаитија у Филаделфији, у петак, 19. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Brazilska fudbalska legenda Ronaldinjo vraća se fudbalu 11 godina nakon penzionisanja sa ciljem da postigne posljednji gol u karijeri, prenijela je italijanska televizija "Fudbal Te-Ve".

Ronaldinjo de Asis Moreira, osvajač dva Fifina priznanja za igrača godine i Zlatne lopte, potpisao je ugovor sa Ravenom iz Italije, klubom iz trećeg ranga takmičenja Serije Ce.

"Odigraće jednu utakmicu u nadi da će sa nama postići posljednji gol u karijeri", rekao je direktor vlasničke grupe kluba Injacio Ćiprijani.

Ronaldinjo bi trebalo da nastupi u utakmici prvog kola protiv Ređane u ponedjeljak u 21.00 čas, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ronaldinjo

Brazil

Fudbal utakmica

FIFA

Zlatna lopta

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сјајан гест навијача Хетафеа: Скандирали Косово - Србија, Гробари им се поклонили

Fudbal

Sjajan gest navijača Hetafea: Skandirali Kosovo - Srbija, Grobari im se poklonili

1 h

0
Борац славио на Исланду, у Бањалуку носе два гола предности

Fudbal

Borac slavio na Islandu, u Banjaluku nose dva gola prednosti

4 h

3
Милош Јојић фудбалер Борца

Fudbal

Borac na dalekom Islandu bije bitku za evropsku jesen: Vikingur posljednja prepreka!

5 h

0
ФК Борац

Fudbal

Zatvoren stadion: Oglasio se Borac pred meč sa Čelikom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

08

Slom Partizana na samom kraju: Ni igrač više nije bio dovoljan

23

03

Minić: Evropska jesen je nadomak Platonove

22

57

Dodik: "Borac" visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske

22

46

Snimak razljutio mnoge: Uhvatio Aleksandru Prijović i ne pušta, mogla da padne sa bine

22

32

Amerikanci stavili još 10 osoba na "crnu listu"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima