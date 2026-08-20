Ronaldinjo igra utakmicu nakon 11 godina!

Brazilska fudbalska legenda Ronaldinjo vraća se fudbalu 11 godina nakon penzionisanja sa ciljem da postigne posljednji gol u karijeri, prenijela je italijanska televizija "Fudbal Te-Ve".

Ronaldinjo de Asis Moreira, osvajač dva Fifina priznanja za igrača godine i Zlatne lopte, potpisao je ugovor sa Ravenom iz Italije, klubom iz trećeg ranga takmičenja Serije Ce.

"Odigraće jednu utakmicu u nadi da će sa nama postići posljednji gol u karijeri", rekao je direktor vlasničke grupe kluba Injacio Ćiprijani.

Ronaldinjo bi trebalo da nastupi u utakmici prvog kola protiv Ređane u ponedjeljak u 21.00 čas, prenosi Srna.