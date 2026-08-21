Prijetila nožem maloljetnom sinu, pa ga napala: Određeno joj zadržavanje

Osumnjičenoj M.R. određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Bijelom Polju nožem prijetila maloljetnom sinu iz prvog braka, a potom ga udarala i grebala, usljed čega je zadobio tjelesne povrede.

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, incident se dogodio 19. avgusta oko 15 sati.

"Iz prikupljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičena, držeći nož u ruci, maloljetnom sinu uputila riječi prijetnje: 'Ubošću te nožem', nakon čega ga je udarala i grebala", navode iz tužilaštva.

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Uprava policije - Odjelenje bezbjednosti Bijelo Polje dostavila je dan kasnije krivičnu prijavu protiv M.R. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi Telegraf.rs.

Nakon saslušanja, državni tužilac donio je rješenje kojim je osumnjičenoj određeno zadržavanje do 72 sata.