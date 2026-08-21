Nikola (20) pokazao srednji prst policijskom autu i pustio rep pjesmu, pa završio na sudu

Autor:ATV redakcija
Komentari:4
Nikola (20) proglašen je krivim i kažnjen nakon što je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira ispred policijskog automobila.
Incident se dogodio oko podneva u jednom selu u blizini Ivaneca. Prema navodima iz presude, Nikola je na Instagram storiju objavio fotografiju "sebe u stavu čučnja uz podizanje srednjih prstiju s obje ruke ispred službenog policijskog vozila s jasno istaknutim policijskim obilježjima".
Uz fotografiju je postavio pjesmu "Hrvatska policija" rep izvođača G7, čiji tekst, prema ocjeni sudije, vrijeđa i omalovažava policiju. Time je, kako se navodi u presudi, dodatno iskazao negativan stav prema policiji i policijskim službenicima. U refrenu pjesme stoji: "Hrvatska policija to je najveća mafija, Hrvatska policija mito i korupcija".
Prema presudi, Nikola je na taj način omalovažavao državni organ prilikom vršenja službe ili u vezi s vršenjem službe.
Kao dokaz je korišćena fotografija priložena spisu, na kojoj se jasno vide registarske oznake službenog vozila MUP-a koje koriste policijski službenici Policijske stanice Ivanec.
Nikola je kažnjen sa 600 evra, a dužan je da plati i 30 evra troškova postupka. Presuda još nije pravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu, prenosi Danica.hr.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
19 h1
Region
20 h0
Region
20 h0
Region
22 h0
Najnovije
Najčitanije
10
52
10
46
10
46
10
43
10
36
Trenutno na programu