Nikola (20) pokazao srednji prst policijskom autu i pustio rep pjesmu, pa završio na sudu

Nikola (20) proglašen je krivim i kažnjen nakon što je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira ispred policijskog automobila.

Incident se dogodio oko podneva u jednom selu u blizini Ivaneca. Prema navodima iz presude, Nikola je na Instagram storiju objavio fotografiju "sebe u stavu čučnja uz podizanje srednjih prstiju s obje ruke ispred službenog policijskog vozila s jasno istaknutim policijskim obilježjima".

Uz fotografiju je postavio pjesmu "Hrvatska policija" rep izvođača G7, čiji tekst, prema ocjeni sudije, vrijeđa i omalovažava policiju. Time je, kako se navodi u presudi, dodatno iskazao negativan stav prema policiji i policijskim službenicima. U refrenu pjesme stoji: "Hrvatska policija to je najveća mafija, Hrvatska policija mito i korupcija".

Prema presudi, Nikola je na taj način omalovažavao državni organ prilikom vršenja službe ili u vezi s vršenjem službe.

Kao dokaz je korišćena fotografija priložena spisu, na kojoj se jasno vide registarske oznake službenog vozila MUP-a koje koriste policijski službenici Policijske stanice Ivanec.

Nikola je kažnjen sa 600 evra, a dužan je da plati i 30 evra troškova postupka. Presuda još nije pravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu, prenosi Danica.hr.