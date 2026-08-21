Ljudi ne znaju da to postoji: Novac na vašem računu u banci je zaštićen do određenog iznosa

Ako banka u Bosni i Hercegovini prestane raditi, novac koji ste u njoj imali ne nestaje.

Državna agencija za osiguranje depozita isplaćuje deponente do iznosa od 50.000 KM. Ta garancija pokriva sve račune, bez obzira na valutu i vrstu.

Sistem se zove osiguranje depozita i postoji upravo za slučaj da banka postane nesolventna.

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, depoziti fizičkih lica osigurani su do 50.000 maraka.

To znači da bi, ako banka koja je uključena u taj sistem bankrotira, svi deponenti bili isplaćeni iz sredstava Agencije, do tog iznosa.

Šta je sve pokriveno

Garancija je šira nego što većina pretpostavlja.

Pokriva sve pojedinačne zahtjeve, bez obzira na valutu, dakle i domaću i stranu.

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Pokriva i sve vrste depozita: štedne račune, oročene depozite, tekuće račune i druge oblike.

Dakle ne radi se samo o štednji nego i o novcu koji vam leži na tekućem računu i s kojeg plaćate režije.

Šta uraditi prije nego što bilo šta zatreba

Postoji jedna provjera koju Centralna banka izričito navodi kao ključnu.

Treba provjeriti je li vaša banka uopšte u sistemu osiguranja depozita.

Agencija radi s većinom banaka u zemlji, ali ne sa svima. Spisak članica objavljen je na stranici Agencije za osiguranje depozita.

To je informacija koja se provjerava prije nego što se novac uloži, a ne nakon što nešto krene po zlu.

Kako se novac isplaćuje

Postupak je propisan i ne traži da deponent bilo šta radi unaprijed.

Kada banka bankrotira, deponenti putem javnog saopštenja dobijaju informaciju kada i gd‌je mogu preuzeti svoj novac.

Ne treba se, dakle, unaprijed prijavljivati ni potpisivati bilo šta da bi garancija vrijedila. Ona postoji automatski, za sve članice sistema.

Šta ako imate više od pedeset hiljada

Ovd‌je je ograničenje koje vrijedi znati.

Garancija se odnosi na iznos po deponentu.

To znači da ono što prelazi 50.000 KM u toj banci nije pokriveno tom garancijom, nego se potražuje u stečajnom postupku, zajedno s ostalim povjeriocima.

Kamata koja se ne oporezuje

Uz osiguranje, postoji i podatak koji se rijetko spominje.

Kamatni prihod se u Bosni i Hercegovini ne oporezuje.

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Za razliku od drugih vrsta prihoda, deponenti ne plaćaju porez na ono što zarade na štednji.

Centralna banka uz to napominje da se zakon o oporezivanju može promijeniti u budućnosti, pa to nije trajna garancija.

Na šta paziti pri ugovaranju

Nekoliko stvari Centralna banka izričito preporučuje da se provjeri prije potpisivanja.

Uporedite kamate. Ponude za istu vrstu depozita znatno se razlikuju od banke do banke, a naknadne žalbe nisu moguće.

Provjerite je li kamata zaista fiksna. Banke često oglašavaju fiksnu kamatu, ali zadržavaju pravo da je promijene u skladu s tržišnim kretanjima.

Pitajte šta se dešava kod ranijeg razočarenja. Ako se novac povuče prije roka, uslovi se mijenjaju, a dio ugovora predviđa i kaznene odredbe.

Provjerite kako se kamata obračunava, dakle mjesečno, godišnje ili tek po isteku roka, prenosi N1.