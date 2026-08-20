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Pronađena bakterija u svinjskom mesu, hitno se povlači sa tržišta

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 12:05

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Пронађена бактерија у свињском месу, хитно се повлачи са тржишта
Foto: Tanjug

Sa tržišta Hrvatske povlače se svinjska dimljena rebra, zbog utvrđenog prisustva bakterije Listeria.

Kako navode iz inspektorata Republike Hrvatske, sporna svinjska dimljena rebra, "S-Budget Rebra dimljena" prodaju se u Mesnoj industriji Braća Pivac, koja ih proizvodi, i u Sparu.

Opoziv proizvoda odnosi se na dodatne LOT brojeve proizvoda S-Budžet Rebra dimljena VP:

  • L 1B8JEK upotrebiti do 02.09.2026.
  • L 1B8CEQ upotrebiti do 26.08.2026.
  • L 1B8CEQ upotrebiti do 30.08.2026.
  • L 1B8DRA upotrebiti do 30.08.2026.

Potrošače su upozorili da proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

Bakterija Listeria izuzetno je opasna i zaraza se prenosi putem hrane. Ona je sposobna da preživi i aktivno se razmnožava na niskim temperaturama, poput onih u frižideru.

Najčešće se nalazi u suhomesnatim proizvodima, nepasterizovanom mlijeku ili sirovom povrću.

Zaraza može biti kobna za rizične grupe pacijenata, kod kojih stopa smrtnosti dostiže i do 30 procenta, prenosi Informer.

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Tagovi :

bakterija

meso

Povučeno meso iz prodaje

Povlačenje sa tržišta

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