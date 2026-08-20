Pronađena bakterija u svinjskom mesu, hitno se povlači sa tržišta

Autor:ATV redakcija
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Sa tržišta Hrvatske povlače se svinjska dimljena rebra, zbog utvrđenog prisustva bakterije Listeria.
Kako navode iz inspektorata Republike Hrvatske, sporna svinjska dimljena rebra, "S-Budget Rebra dimljena" prodaju se u Mesnoj industriji Braća Pivac, koja ih proizvodi, i u Sparu.
Opoziv proizvoda odnosi se na dodatne LOT brojeve proizvoda S-Budžet Rebra dimljena VP:
Potrošače su upozorili da proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.
Bakterija Listeria izuzetno je opasna i zaraza se prenosi putem hrane. Ona je sposobna da preživi i aktivno se razmnožava na niskim temperaturama, poput onih u frižideru.
Najčešće se nalazi u suhomesnatim proizvodima, nepasterizovanom mlijeku ili sirovom povrću.
Zaraza može biti kobna za rizične grupe pacijenata, kod kojih stopa smrtnosti dostiže i do 30 procenta, prenosi Informer.
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