Pronađena bakterija u svinjskom mesu, hitno se povlači sa tržišta

Sa tržišta Hrvatske povlače se svinjska dimljena rebra, zbog utvrđenog prisustva bakterije Listeria.

Kako navode iz inspektorata Republike Hrvatske, sporna svinjska dimljena rebra, "S-Budget Rebra dimljena" prodaju se u Mesnoj industriji Braća Pivac, koja ih proizvodi, i u Sparu.

Opoziv proizvoda odnosi se na dodatne LOT brojeve proizvoda S-Budžet Rebra dimljena VP:

L 1B8JEK upotrebiti do 02.09.2026.

L 1B8CEQ upotrebiti do 26.08.2026.

L 1B8CEQ upotrebiti do 30.08.2026.

L 1B8DRA upotrebiti do 30.08.2026.

Potrošače su upozorili da proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

Bakterija Listeria izuzetno je opasna i zaraza se prenosi putem hrane. Ona je sposobna da preživi i aktivno se razmnožava na niskim temperaturama, poput onih u frižideru.

Najčešće se nalazi u suhomesnatim proizvodima, nepasterizovanom mlijeku ili sirovom povrću.

Zaraza može biti kobna za rizične grupe pacijenata, kod kojih stopa smrtnosti dostiže i do 30 procenta, prenosi Informer.