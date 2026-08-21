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Hljeb nemojte čuvati u kesi: Samo jedna stvar je potrebna da ostane duže svjež

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 08:27

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хљеб тијесто храна
Foto: Pexel/ Rosa Stone

Hljeb je namirnica koju gotovo svi imamo kod kuće, ali svi znamo koliko brzo umije da izgubi svježinu.

Jedan dan je mekan, a već sutradan tvrd i suv. Ako želite da ostane duže svjež, ne morate kupovati ništa posebno. Dovoljna je jedna stvar koju već imate u kuhinji – obična pamučna kuhinjska krpa.

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Umotajte hljeb u čistu i suvu krpu, pa ga odložite na hladno i suvo mjesto. Samo vodite računa da nije blizu šporeta, rerne, frižidera ili mašine za pranje sudova.

Zašto pamučna krpa pomaže da hljeb ostane svjež?

Možda zvuči previše jednostavno, ali postoji dobar razlog zbog kog ovaj način čuvanja funkcioniše.

Kada hljeb stavite u plastičnu kesu, vlaga ostaje zarobljena unutra. Zbog toga kora može da postane mekana i gnjecava, a ako hljeb dugo stoji, povećava se i mogućnost pojave buđi.

Pamučna krpa omogućava hljebu da "diše". Višak vlage može da izađe, dok krpa istovremeno pomaže da se hljeb ne osuši prebrzo.

Zato je posebno korisna za domaći hljeb i hljeb od kiselog tijesta, koji često ima deblju koru i više vlage.

Važno je samo da krpa bude čista, suva i dovoljno velika da potpuno obavije hljeb.

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Gdje je najbolje držati hljeb?

Nije važno samo u šta ćete umotati hljeb. Važno je i gdje ćete ga ostaviti.

Izbjegavajte:

  • pored šporeta ili rerne – toplota ubrzava isušivanje
  • pored mašine za pranje sudova – para i toplota stvaraju višak vlage
  • na direktnom suncu – hljeb se brže zagrijava
  • u frižideru – niska temperatura ubrzava promjene zbog kojih hljeb brže gubi mekoću

Najbolje mjesto je hladan i suv kuhinjski ormarić, ostava ili kutija za hljeb.

Ako imate kutiju za hljeb, možete prvo umotati hljeb u pamučnu krpu, a zatim ga staviti unutra. Tako će biti zaštićen, ali neće biti potpuno zatvoren bez cirkulacije vazduha.

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Koja ambalaža je najbolji izbor za čuvanje hljeba?

Papirna kesa može biti dobar izbor za kraće čuvanje, posebno ako želite da kora ostane suva i hrskava.

Problem nastaje kada hljeb ostane u njoj predugo – može se brže osušiti.

Plastična kesa, sa druge strane, zadržava više vlage. Zato je praktična ako želite da hljeb ostane mekan, ali nije najbolji izbor ako ga držite na toplom mjestu ili ako je hljeb još topao kada ga zatvorite.

Topao hljeb nemojte odmah zatvarati u kesu. Sačekajte da se ohladi, jer će se u suprotno stvoriti kondenzacija.

Kako pravilno zamrznuti hljeb?

Ako znate da nećete pojesti cijeli hljeb za nekoliko dana, zamrzavanje je najbolja opcija.

Najpraktičnije je da ga isječete na kriške prije nego što ga stavite u zamrzivač. Prvo ga sijecite na kriške, staviteu kesu namjenjenu za zamrzavanje, istisnite što više vazduha, dobro zatvorite kesu i napišite datum zamrzavanja.

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Na ovaj način možete izvaditi samo nekoliko kriški kada vam zatrebaju. Ne morate da odmrzavate cijeli hljeb.

Ako želite da bude što ukusniji nakon odmrzavanja, kriške možete kratko zagrijati u tosteru ili rerni.

Za svakodnevno čuvanje ne treba vam ništa komplikovano. Čista pamučna krpa, suvo mjesto i malo pažnje sasvim su dovoljni.

Ako ste do sada hljeb samo ubacivali u plastičnu kesu i ostavljali pored šporeta, probajte ovaj način. Ostaće duže svjež, a vi ćete manje često morati da bacate hljeb koji je već sutradan postao tvrd.

(Krstarica)

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Hljeb

trikovi

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