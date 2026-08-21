Šta ne treba jesti po vrućini

Visoke ljetnje temperature otežavaju svakodnevni život, a mnogima se postavlja i pitanje šta jesti kada vrućina oslabi apetit.

Dok se neki okreću grickalicama i potpuno odustaju od kuvanja, dijetetičarka Lola Bigs otkriva šta je dobro jesti, a šta izbjegavati tokom vrućina. Među namirnicama koje ne preporučuje je i jedna iznenađujuće popularna ljetnja poslastica.

Sladoled

Iako se sladoled čini kao logičan izbor za rashlađivanje, Bigs kaže da efekat nije dugotrajan.

"Sladoled vam može pružiti trenutno hlađenje, ali ima visok sadržaj masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više da radi da ga probavi, tako da se nakon toga možete osjećati još toplije", objasnila je.

Kao alternativu, ona predlaže domaći sladoled napravljen od smrznutog bobičastog voća ili banana. Za kremastiju teksturu može se pomiješati s grčkim jogurtom, dok se za lakšu i osvježavajuću verziju može koristiti kokosova voda.

Slani čips i orašasti plodovi

Slani čips i slani orašasti plodovi takođe nisu najbolji izbor tokom vrućeg vremena.

"Po vrućem vremenu, ove grickalice mogu povećati žeđ, dok veći unos soli može podstaći zadržavanje vode, što može uzrokovati osjećaj nadutosti i nelagode", kaže Bigs.

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Umjesto toga, ona preporučuje pečeni slanutak s paprikom, koji će zadovoljiti želju za nečim hrskavim, a ujedno sadrži proteine i vlakna koja mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti.

Bijeli hljeb

Bijeli hljeb je takođe na listi namirnica koje ona preporučuje izbjegavati.

"Bijeli hljeb sadrži malo vode i vlakana, tako da vas po vrućem vremenu može ostaviti s osjećajem težine i tromosti", objašnjava dijetetičarka.

Predlaže lakše zamjene, poput hrskavih listova zelene salate, koji imaju visok sadržaj vode.

"Napunite ih sastojcima bogatim vodom poput krastavaca, paradajza, feta sira i mente, te dodajte malo limunovog soka za svježinu", savjetuje ona.

Ideje za brzu i jednostavnu večeru

Za večeru Bigs preporučuje jela koja ne zahtijevaju mnogo kuvanja. Jedna od opcija su poke zd‌jele, koje se jednostavno pripremaju i mogu sadržavati različite hranljive sastojke.

"Kao osnovu koristite kuvanu rižu ili miješanu salatu, zatim dodajte tunu ili losos, avokado, naribanu mrkvu, slanutak, kuvano jaje i edamame. Prelijte s malo susamovog ulja i obrok je gotov za nekoliko minuta", kaže ona.

Druga opcija su takosi s dimljenom paprikom. Hrskave tortilje mogu se puniti tanko narezanim tikvicama, crnim grahom, paradajzom, ukiseljenim lukom, avokadom i zelenom salatom.

"Ukusni su i puni ukusa, a nakon toga nećete osjećati težinu", dodaje Bigs.

Kao posebno osvježavajuće jelo preporučuje hladni gaspačo. Za njegovu pripremu potreban je samo blender, zreli paradajz, krastavac i crvena paprika, a povrće se zatim začini s malo soli i bibera.

Supa treba da bude dobro ohlađena, a može se poslužiti s integralnim hljebom ili hljebom sa sjemenkama za laganu, ali zasitnu večeru, prenosi Borba.me.