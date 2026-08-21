Drama u Hrvatskoj: Vjetar odnio tri osobe, spaseni u zadnji čas

Tri osobe spašene su u četvrtak poslijepodne iz mora kod Paga, nakon što ih je snažan južni vjetar na rekreativnom plovilu odnio prema ostrvu Lukar. Istog dana, nedaleko od Novalje, pronađeno je tijelo državljanina Italije.

Prema informacijama hrvatskog Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, akcija spašavanja tri osobe pokrenuta je 20. augusta u 17:55 sati, nakon dojave očevidaca da se nalaze u opasnosti na moru.

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Službenici Lučke kapetanije Zadar odmah su krenuli prema osobama koje je južni vjetar s područja Paga odnio na manjem rekreativnom plovilu u smjeru Lukara, sa zapadne strane Paga.

Spasilačke ekipe pronašle su ih oko 18:35 sati. Sve tri osobe bile su nepovrijeđene, nakon čega su ih prevezli na spasilačku brodicu i vratili na mjesto s kojeg su krenuli.

Istovremeno, službe su tragale i za državljaninom Italije čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Novalja u 18:39 sati. Policija je već ranije pretraživala kopneni dio Paga u širem području Novalje.

U potragu se uključila i Ispostava lučke kapetanije Karlobag, čiji su službenici isplovili prema području jugoistočno od Novalje, odnosno uvali Caska. Prema informacijama koje su imali od poznanika nestalog, Italijan je odatle krenuo ploviti unajmljenim džet-skijem.

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Nažalost, u 19:49 sati prijavljeno je da je tijelo nestalog pronađeno u moru, nedaleko od mjesta gdje je posljednji put viđen. Akcija traganja je nakon toga okončana, a daljnje postupanje preuzela je policija.

(RadioSarajevo)