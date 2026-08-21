Na Palama i danas obustava saobraćaja

Na Palama će danas doći do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog putu od tunela do kružnog toka, a vozila se preusmjeravaju preko Kalovitih brda, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Obustava uključuje i zatvaranje puta iz pravca centra grada, Jahorine i Podgraba. Saobraćaj je obustavljen od 7.00 do 17.00 časova zbog asfaltiranja.

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Iz AMS-a mole vozače koji planiraju putovanje navedenom putnim pravcima da prilagode brzinu kretanja vozila, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva ovlaštenih lica na terenu.

Vozačima je takođe savjetovano da zbog izrazito visoke dnevne temperature putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Na graničnim prelazima za sada je bez dužih zadržavanja.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, u Savezu napominju da je stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana.

Do kraja septembra mjeseca u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Zastoji i kraća čekanja mogu se očekivati i svim dionicama na kojima se izvode radovi.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

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Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda male hidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

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Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce, prenosi "Srna".

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH će do kraja mjeseca, zbog radova biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

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Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.