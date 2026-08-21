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Vrućina ne popušta, ali stižu i lokalni pljuskovi: Evo prognoze za vikend

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 08:42

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Киша
Foto: ATV

Danas će u većem dijelu BiH prevladavati vruće i sunčano vrijeme uz temperature do 37 °C, dok su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne mogući prolazni pljuskovi i grmljavina.

Jutros su kiša i pljuskovi zabilježeni na području Krajine i sjeveru Bosne, gd‌je ima i više naoblake, dok je u ostalim dijelovima zemlje pretežno sunčano. Tokom dana lokalni pljuskovi i grmljavina najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne.

U ostalim područjima bit će sunčanije. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, južnoga i jugozapadnoga smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 31 i 37 °C.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a najviša dnevna temperatura zraka biće oko 34 °C.

Subota donosi više oblaka u Bosni

U subotu, 22. kolovoza 2026. godine, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, dok će u Hercegovini biti sunčano.

топлотни талас врућина

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Jutro najavljuje još jedan vruć dan: Temperatura do 40 stepeni

Tokom dana u BiH su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u ostatku zemlje zapadnoga i jugozapadnoga smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 17 do 23, na jugu do 26 °C, dok će dnevna biti od 28 do 35 °C.

U ned‌jelju sunčanije

U ned‌jelju, 23. kolovoza 2026. godine, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku.

Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu zapadnoga i jugozapadnoga smjera, a u ostatku zemlje sjevernoga i sjeveroistočnoga.

Jutarnja temperatura zraka biće od 14 do 20, na jugu do 24 °C, dok će se dnevna kretati od 25 do 31, a na jugu do 36 °C, saopšteno je iz Federalnoga hidrometeorološkoga zavoda BiH.

(Jabuka)

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