Pročitajte ovu besjedu! Slavimo Svetog Emilijana Ispovednika

Sveti Emilijan Ispovednik epskop Kizički episkopovao je u Kiziku za vrijeme opakog cara Lava Jermenina, ikonoborca. Pošto nije hteo da se pokori carevim odlukama o uklanjanju ikona iz crkava, zajedno s drugim pravoslavnim episkopima bio je poslat u izgnanstvo. U izgnanstvu je proveo pet godina, trpeći mnoga stradanja i poniženja zbog vere u Hrista. Upokojio se 820. godine i preselio u nebeski život među svetitelje.

Običaji vezani za ovog svetitelja nisu masovno rasprostranjeni kao za neke druge praznike, ali se u pravoslavnim domovima koji slave ovog svetitelja kao krsnu slavu, ili ga posebno poštuju, obeležavaju prazničnom liturgijom, nekome je danas i krsna slava, ali molitva i post su takođe deo običaja koji pojedini vernici poštuju.

Besjeda na današnji dan govori o mirotvorstvu Hristovom

Ratovi među hrišćanskim narodima nisu isto što i ratovi među neznabošcima. Neznabošci su ratovali s ponosom, hrišćani ratuju sa stidom. Neznabožačke vjere naselile su svoje nebo samo ratnicima, hrišćanska vera obećava nebo svetiteljima.

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Kao što hrišćani ponavljaju, po slabosti, i druge neke grehe neznabožačke, tako ponavljaju i grijeh ratovanja. No Bog ispituje srca i zna, s kakvim nastrojenjem neznabošci greše, a s kakvim hrišćani.

Odricali su Hrista fariseji, odrekao Ga se i Petar. No fariseji su Ga odricali sa zlobom nepokajanom, a Petar Ga se odrekao sa stidom, i opet Ga priznao s pokajanjem.

No šta da kažemo, braćo, o mačevima i kopljima strasti, kojima ubijamo duše svoje i duše svojih bližnjih? O kad bi raskovali te mačeve u raonike, da duboko oremo duše i sijemo blagorodno sjeme mira Hristova u sebi! I kad bi raskovali ta koplja u srpove, da žanjemo korov u dušama i spaljujemo! Tada bi se mir Hristov vodvorio u dušama sviju nas, kao što se vodvorio u dušama svetitelja. Ko bi onda i pomislio na rat protiv susjeda, i naroda susjednih?

(Informer)