Došli na odmor pa ih sačekao šok: Gdje je more?

Autor:ATV redakcija
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Na društvenoj mreži TikTok osvanuo je video, koji je mnoge nasmijao, a pozitivna Dragana uprkos situaciji u kojoj se našla, nije skidala osmijeh sa lica.
Dragana je sa svojim mužem otputovala na odmor i kao svaki put očekivala da će uživati na suncu, toplim danima, hladnom piću i kupanju, međutim, kada je došla do plaže imala je šta i da vidi. Zapravo i nije...
U Egiptu, u oblasti Abu Soma, između Hurgade i Safage, na obali Crvenog mora, a gdje se nalazi gospođa Dragana, desila se velika oseka.
Crveno more u tom području može imati prilično izražene promjene nivoa mora, pa se kod plitkih plaža voda tokom oseke povuče desetinama metara i otkrije pješčano ili kamenito dno, a što se može vidjeti na video snimku, koji je objavljen na TikToku.
Osim ovog nesvakidašnjeg iznenađenja, Dragana je podijelila i svoje iskustvo sa smještajem, te savjetovala sve koji se upute u Egipat na odmor šta da rade, kako se ne bi našli u istoj situaciji kao ona.
@dragana5652 ♬ izvorni zvuk - Dragana
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