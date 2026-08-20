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Došli na odmor pa ih sačekao šok: Gdje je more?

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 17:17

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Осека море Египат
Foto: TikTok/Dragana/printscreen

Na društvenoj mreži TikTok osvanuo je video, koji je mnoge nasmijao, a pozitivna Dragana uprkos situaciji u kojoj se našla, nije skidala osmijeh sa lica.

Gdje je more? Nema ga.

Dragana je sa svojim mužem otputovala na odmor i kao svaki put očekivala da će uživati na suncu, toplim danima, hladnom piću i kupanju, međutim, kada je došla do plaže imala je šta i da vidi. Zapravo i nije...

U Egiptu, u oblasti Abu Soma, između Hurgade i Safage, na obali Crvenog mora, a gdje se nalazi gospođa Dragana, desila se velika oseka.

Crveno more u tom području može imati prilično izražene promjene nivoa mora, pa se kod plitkih plaža voda tokom oseke povuče desetinama metara i otkrije pješčano ili kamenito dno, a što se može vidjeti na video snimku, koji je objavljen na TikToku.

Osim ovog nesvakidašnjeg iznenađenja, Dragana je podijelila i svoje iskustvo sa smještajem, te savjetovala sve koji se upute u Egipat na odmor šta da rade, kako se ne bi našli u istoj situaciji kao ona.

@dragana5652 ♬ izvorni zvuk - Dragana

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TikTok

Egipat

ljetovanje 2026.

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