Više požara u Doboju uprkos apelima da se na pali vatra na otvorenom

Više požara izbilo je na području Doboja u protekla 24 časa uprkos apelima upućenim građanima da ne pale vatru na otvorenom dok su visoke temperature vazduha i velike suše.

Gorjelo je nisko rastinje na Željezničkoj stanici, kao i u naseljima Usora i Lipac, a šumski požar izbio je na Preslici i u Klokotnici, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

U slučaju izbijanja požara, vatrogasci ističu da ih odmah treba obavijestiti.