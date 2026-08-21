Više požara u Doboju uprkos apelima da se na pali vatra na otvorenom

Autor:ATV redakcija
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Više požara izbilo je na području Doboja u protekla 24 časa uprkos apelima upućenim građanima da ne pale vatru na otvorenom dok su visoke temperature vazduha i velike suše.
Gorjelo je nisko rastinje na Željezničkoj stanici, kao i u naseljima Usora i Lipac, a šumski požar izbio je na Preslici i u Klokotnici, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.
U slučaju izbijanja požara, vatrogasci ističu da ih odmah treba obavijestiti.
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