Američki dug diže kamate širom svijeta

Rast američkog javnog duga, koji je premašio 40 biliona dolara, sve snažnije se preliva na evropska finansijska tržišta, jer vlade širom svijeta plaćaju više kamate kako bi privukle kapital.

Dodatni pritisak stvara zaduživanje američkih tehnoloških kompanija koje ulažu stotine milijardi dolara u razvoj vještačke inteligencije.

Troškovi zaduživanja rastu

Prinos na desetogodišnje njemačke obveznice, koji predstavlja jednu od ključnih referentnih tačaka za evropsko tržište, dostigao je ove sedmice najviši nivo od 2011. godine, dok je prinos na američke 30-godišnje državne obveznice porastao na najviši nivo u posljednjih 19 godina zbog zabrinutosti zbog inflacije i rastućeg budžetskog deficita SAD.

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Takva kretanja mogla bi dodatno otežati položaj evropskih vlada, koje će prilikom pripreme budžeta za narednu godinu biti suočene sa pritiskom da povećavaju poreze ili smanjuju potrošnju, iako istovremeno nastoje izdvojiti više novca za odbranu, dok bi finansijski problemi mogli postati i važna tema pred izbore u Francuskoj, Italiji i Španiji.

Francuska posebno izložena

Francuska je među najranjivijim zemljama jer je dugogodišnje pogoršavanje javnih finansija oslabilo povjerenje investitora, a francuska krajnje desničarska liderka Marin le Pen rast prinosa na obveznice nazvala je "nemilosrdnim obračunom za deset godina makronizma" navodi "Politiko", poručivši da je vrijeme da se "očiste Augijeve štale u koje su se pretvorile javne finansije".

Problem dodatno povećava činjenica da je javni dug zemalja evrozone porastao sa 66 odsto BDP-a 2007. na gotovo 88 odsto prošle godine, dok francuski statistički zavod INSEE procjenjuje da će izdvajanja Pariza za kamate na dug porasti sa 30 milijardi evra u 2020. na čak 124 milijarde evra 2030. godine.

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Ekonomisti ipak smatraju da je evrozona za sada daleko od ponavljanja dužničke krize iz 2010. godine, jer je njen ukupni budžetski deficit približno upola manji od američkog, a EU i Evropska centralna banka u međuvremenu su ojačale mehanizme za zaštitu finansijskog sistema, iako je bivši glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda Olivije Blanšar upozorio da je Francuska zbog visokog duga i deficita “vjerovatno ušla u zonu opasnosti”.