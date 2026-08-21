Frojd je tvrdio da pametan čovjek nikada ne govori o ove dvije stvari

Postoje određene mudrosti koje su vanvremenske, a kada je riječ o razumijevanju ljudske psihe, malo koja imena sijaju jače od imena Sigmunda Frojda.

Ovaj čuveni psihijatar, koga često nazivaju ocem psihoanalize, posjedovao je nevjerovatnu sposobnost da otkrije istine o našoj prirodi istine koje su danas podjednako relevantne kao što su bile i u njegovo vrijeme, piše Sensa.

Među brojnim Frojdovim otkrićima o ljudskom ponašanju, izdvojile su se dvije ključne stvari koje oni najmudriji među nama obično zadržavaju za sebe. To nisu tajne koje se kriju zbog stida ili krivice, već lekcije o ljudskoj interakciji i samoočuvanju.

Vaši uspjesi

Frojd je utvrdio da ljudi imaju prirodnu sklonost da se porede sa drugima. Kada vide nekoga ko je postigao više ili djeluje uspješnije, to može izazvati osjećaj inferiornosti ili zavisti.

Čak i ako vam je namjera da inspirišete druge ili podijelite svoju radost, pričanje o sopstvenim pobjedama može nenamjerno povrijediti druge. Gorka istina je da neće svi slaviti vaš uspjeh sa istim entuzijazmom.

„Ljudi uvijek porede vaša postignuća sa svojim, i ako su vaša postignuća bolja, oni će se osjećati slabije. Ako želite da stvorite neprijatelje i zavidne ljude oko sebe, samo počnite da pričate o svojim pobjedama“, rekao je Frojd.

Frojd nije govorio o tome da moramo kriti svoj uspjeh, već o uticaju koji on ima na druge. Slavite svoje pobjede tiho, uživajte u njima sa ljudima koji vas zaista podržavaju i uvijek budite svjesni da je svaka osoba na svom jedinstvenom putu. Na kraju krajeva, poređenje je izvor nesreće.

Vaši planovi za budućnost

Svi smo to doživjeli: imate sjajnu ideju ili uzbudljiv plan i prvo što želite da uradite jeste da to podijelite sa svijetom. Frojd je ukazao na taj instinkt, a sa njim se slaže i savremena psihologija.

„Ako želite da upropastite sopstvene planove, objavite ih cijelom svijetu. Prerano otkrivanje ciljeva može stvoriti lažni osjećaj postignuća. Možda ćete dobiti pohvale i podršku, što vaš mozak može podsvesno protumačiti kao znak da ste težak posao već obavili“, objasnio je.

Zadovoljstvo koje proizilazi iz otkrivanja planova drugima ponekad može smanjiti motivaciju da se taj cilj zaista i ostvari.

Postoji i rizik da ćete čuti negativna mišljenja. Neće svi dijeliti vaše vizije; neki bi vas mogli odvratiti od namjere, svjesno ili nesvjesno. Sumnja, kritika i skepticizam lako se mogu uvući u vaš život, narušavajući vaše samopouzdanje i entuzijazam. Ako planove zadržite za sebe, štitite njih a i sebe od buke spoljašnjeg svijeta.

Mudrost stanuje u tišini

Frojdov savjet govori o moći diskrecije. Ne radi se o izolaciji ili čuvanju svega u tajnosti, već o tome da budete selektivni u pogledu toga šta i sa kim dijelite. Neke snove je najbolje slijediti u tišini, daleko od pritiska i osuđivanja drugih.

Frojdova učenja nas podsjećaju na dublju istinu o ljudskoj prirodi: svi smo vođeni složenim emocijama i željama, a način na koji se nosimo sa njima može lako uticati na naše odnose i uspjeh.