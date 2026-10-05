Kultna serija Priče iz radionice dobija nastavak

Kultna televizijska serija “Priče iz (majstorske) radionice” dobija svojevrsni nastavak u kojem glumac Nenad Jezdić igra Baneta, sina čuvenog automehaničara Živote, kojeg je u “Pričama iz radionice” tumačio Zoran Radmilović (1933-1985).

Kako je najavljeno, “Priče iz majstorske radionice 2” će imati 24 nastavka, producent serije je Lazar Ristovski, izvršni producent Nikola Burovac, reditelj Vladimir Petrović, dok scenario potpisuju Maja Todorović i Marko Popović.

“Majstor po zanatu, ali i po karakteru. Zanat je nasledio od oca Živote, a sa njim i veru da još postoje poštenje, data reč i ljudi kojima može da se veruje. Bane zna da popravi gotovo sve. Jedino mu naplata baš i ne ide. ‘Na crtu’, kompenzacija, platiće kad bude mogao – kod njega još uvek prolaze. Zato se oko radionice godinama skupljaju delovi, mašine i stvari koje će mu, naravno, ‘jednog dana zatrebati’. Dobrodušan, tvrdoglav i večito između onoga što vredi i onoga što se isplati. Branka Govedarevića Baneta igra Nenad Jezdić”, navedeno je na zvaničnoj Instagram stranici serije.

Jezdić je rekao da se “Priče iz majstorske radionice 2”, koje nastaju u produkciji TS Medie, naslanjaju na originalnu seriju sa početka osamdesetih godina, čiji su autori bili reditelj Zdravko Šotra i scenarista Dragiša Krunić.

“Dosta toga crpimo iz te serije. Naravno, novi su, malo drugačiji karakteri i deo su ovog vremena, zbilje, događaja i ovog trenutka”, istakao je Jezdić i dodao da sumu izvorne “Priče iz majstorske radionice” bile omiljena, inspirativna i jedna od serija uz koje je odrastao.

U scenografiji, odnosno na zidu radionice se nalazi portret Radmilovića kao majstora Živote, a Jezdić smatra da će “Priča iz majstorske radionice 2” biti i lijepo sjećanje na velikog Zorana Radmilovića.

Prema njegovim riječima, majstorska radionica je mjesto opšteg susreta, gd‌je je lično stekao neke od svojih najdragocenijih i najiskrenijih prijateljstava.

“Puno majstora znam od devedesetih, kada smo čistili mahnito karburatore, pa kada smo štelovali trap i tako dalje. Znam kroz šta smo prošli. A onda smo stekli nove automobile koji se nisu toliko kvarili. Automobil je vrlo značajan u životu svakog čoveka sa ovog prostora. Ćovek mnogo češće brine o automobilu nego o svom zdravlju”, kazao je Jezdić.

U seriji, pored Jezdića igraju Nataša Marković, Predrag Vasić, Dušan Kovačević, Milica Tomašević, Una Lučić, Danica Ristovski i drugi.

“Priče iz radionice”

“Priče iz radionice” je jugoslovenska televizijska serija, snimljena 1981. godine, a emitovana 1982. godine, koju je režirao Zdravko Šotra po motivima priča koje je napisao beogradski automehaničar Dragiša Krunić.

Iako spada u kategoriju mini-serija, ostavila je snažan trag u ovom žanru, kako zbog efektne životne priče tako i zbog glumačke ekipe, koju je predvodio Zoran Radmilović.

U središtu serije je automehaničarska radionica, ljudi koji rade u njoj i oni koji kroz nju prolaze, bilo kao stalne mušterije bilo kao slučajni namjernici.

Ljudi koji poštuju svoj automobil, u majstoru vide čudotvorca i spremni su za njega sve da učine, a kako majstor ima veliku sferu interesovanja, to ga dovodi u kontakt sa različitim ljudima različitih profesija na različitim mjestima, pa se sudbina majstora prepliće sa sudbinama mušterija.

Beogradski automehaničar Života voli svoj posao, a u njemu ne vidi stvari i brojke, već isključivo ljude. Želi da čuje svačiju priču, želi da svakom pruži šansu. Sve zanimljivosti koje doživljava bilježi u svom dnevniku, ogromnoj knjizi zvanoj “Kupusara”.

Međutim, svijet oko njega je surov, ljudi imaju svoje interese koje žele da ostvare, pa tako i Života biva uvučen u vrtlog prevara i iskorišćavanja.

Na kraju se u sve razočara i shvata da će ipak bolje proći ukoliko se, kao njegov komšija i konkurent Anđelko, prema mušterijama odnosi strogo poslovno.

Automehaničar Života doživljava razne zgode: neke su smiješne, neke tužne, neke otkrivaju ljepotu, a neke ljudsku bijedu. Na kraju se i sam zapetlja i pokuša da se izmijeni, ali ljudima koji kod njega dolaze potreban je onakav kakav jeste.