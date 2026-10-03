Preminuo slikar Miroslav Živković

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Foto: Pixabay

U Beogradu je jutros, u 71. godini, preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS-a, slikar i direktor Istorijskog muzeja Srbije od 2012. do 2014. godine, saopštio je Javni servis Srbije.

Miroslav Živković bio je član Likovnog savjeta RTS-a i jedan od osnivača Galerije. Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film „Milunka Savić – heroina Velikog rata“, predstavljeni širom Srbije. Vrijeme i mjesto sahrane Miroslava Živkovića biće naknadno saopšteni.

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