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Preminuo slikar Miroslav Živković

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03.10.2026 13:48

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Преминуо сликар Мирослав Живковић
Foto: Pixabay

U Beogradu je jutros, u 71. godini, preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS-a, slikar i direktor Istorijskog muzeja Srbije od 2012. do 2014. godine, saopštio je Javni servis Srbije.

Miroslav Živković bio je član Likovnog savjeta RTS-a i jedan od osnivača Galerije.

Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film „Milunka Savić – heroina Velikog rata“, predstavljeni širom Srbije.

Vrijeme i mjesto sahrane Miroslava Živkovića biće naknadno saopšteni.

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Preminuo Miroslav Živković

slikar

Beograd

smrt

RTS

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