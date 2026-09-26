Promovisana zbirka pjesama "Istorija nesporazuma" Milana Rakulja

Govoreći o knjizi, Rakulj je istakao da je ona analitičnija u odnosu na tri ranije napisane i objavljene zbirke.

"Imam 40 godina i iz neke zrelije perspektive uviđam bolje neke stvari nego što sam ih ranije uviđao. Mislim da je, ako ništa drugo, ova knjiga malo analitičnija od prethodne tri", rekao je Rakulj.

Inače, izdavač zbirke je Službeni glasnik Republike Srpske, a prema riječima Rakulja, ova podrška je posebno važna jer autori više ne moraju sami da finansiraju objavljivanje svojih knjiga.

Stevo Grabovac, urednik "Službenog glasnika Republike Srpske" i dobitnik NIN-ove nagrade, rekao je da mu je uređivanje Rakuljeve zbirke bilo jedno od lakših u dosadašnjem radu.

"Riječ je, po mom mišljenju, o njegovom najboljem djelu. Pjesme su ozbiljnije i vidi se životna zrelost autora", rekao je Grabovac.

On je naveo da je poezija osjetljiv teren za uređivanje, jer je, za razliku od proze, teško intervenisati u tekstu bez narušavanja njegove suštine.

"Poezija je nešto sa čim moramo biti veoma pažljivi. U prozi možemo da korigujemo, a poezija je osjetljiv teren. Ili je ima ili nema. Najzahtjevnije je uzeti zbirku pjesama i pokušati biti urednik, ali kada je nešto ovako kompletno i svaka riječ i stih imaju svoje mjesto, posao nije otežan", rekao je Grabovac.

(Nezavisne)