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U Banjaluci otvoren 31. Sajam knjige, učestvuje više od 100 izdavača

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22.09.2026 19:21

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31. Сајам књиге у Бањалуци
Foto: ATV / Branko Jović

U Banjaluci je večeras otvoren 31. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2026" u organizaciji "Glasa Srpske", na kojem će izdanja predstaviti više od 100 vodećih izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i regiona.

Sajam je otvorio predsjednik Matice srpske Dragan Stanić koji je istakao da treba njegovati jedinstvo srpske kulture s obje strane Drine jer smo jedan narod.

Prisutnima su se obratili ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar kulture Srbije Nikola Selaković.

Na otvaranju su bili ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić i drugi gosti.

Sajam knjige u Banjaluci

Ovogodišnji sajam biće u znaku velikih i važnih jubileja srpske kulture, i to 200 godina od osnivanja Matice srpske, najstarije književne, kulturne i naučne institucije koja već dva vijeka čuva i trajno spaja srpski narod kroz pisanu riječ, kao i 150 godina od rođenja Borisava Bore Stankovića i Milana Rakića, velikana koji su obilježili srpsku književnost.

Sajam će biti otvoren do ponedjeljka, 28. septembra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Međunarodni sajam knjige Banjaluka

Banjaluka

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