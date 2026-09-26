Radovi na modernizaciji prijedorske bolnice počinju ubrzo

Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Miroslav Bijelić.

Nakon sastanka s predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, on je predstavnicima gradskih i opštinskih uprava i rukovodiocima drugih zdravstvenih ustanova prijedorske regije naveo da je rok za dogradnju aneksa 12 meseci, a rok za završetak kompletne rekonstrukcije 40 mjeseci.

"Ta dogradnja aneksa je nama vrlo potrebna kako bismo mogli da obezbijedimo funkcionisanje bolnice tokom samog izvođenja radova rekonstrukcije, jer u protivnom, da nemamo taj aneks, bilo bi nam vrlo teško, pa skoro i nemoguće, da uporedo vršimo rekonstrukciju i da obezbijedimo zdravstvene usluge za naše pacijente", rekao je Bijelić novinarima u Prijedoru, prenosi "Srna".

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On je dodao da je tender za izbor izvođača radova otvoren do 5. oktobra, a da je za 29. septembar predviđen obilazak lokacije učesnika javne nabavke koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.

Sastanku o projektu dogradnje, rekonstrukcije i modernizacije prijedorske bolnice, za šta je Vlada Republike Srpske obezbijedila 196 miliona maraka, prisustvovali su i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović, načelnik opštine Oštra Luka Duško Došenović, direktor Doma zdravlja Prijedor Miloš Marjanović, direktor Doma zdravlja Kostajnica Zoran Torbica i saradnici.