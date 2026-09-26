Manifestacija 'Dani tikve' okupila 80 izlagača iz BiH i Srbije

Defileom prvačića i djece predškolskog uzrasta obučene u boje jeseni i ukrašene plodovima jeseni u Istočnoj Ilidži danas je počeo sajamski dio manifestacije "Dani tikve" i prodajna izložba, uz učešće 80 izlagača iz BiH i Srbije.

"Za razliku od ranijih godina, kada su trajali jedan dan, ove godine 13. Dani tikve u Istočnom Sarajevu traju tri dana", izjavila je Roksanda Mičić, predsjednik Udruženja građana "Probudi se" Istočno Sarajevo, koje je organizator manifestacije.

Dani tikve Istočna Ilidža ATV

Ona je istakla da je od 80 izlagača na "Danima tikve" 30 udruženja i 10 pčelara, dok su ostali samostalni izlagači iz cijele BiH i Srbije.

"Imamo izlagače iz Han Pijeska, Pala, Sokoca, Rudog, Kalinovika, Lopara, Trebinja, Foče, Zavidovića, Kaknja, Visokog, Sarajeva, Jablanice, a tu su i gosti sa Kopaonika, odnosno Užica i Kikinde", naglasila je Mičićeva za Srnu.

Kao i ranijih godina, dodijeljene su nagrade za najtežu, najmanju i najljepšu tikvu, kao i za najukusnija jela od tivke, za štand sa najraznovrsnijim jelima od tikve, te za naljepši štand.

Tokom sajamskog dijela "Dana tikve" djeca predškolskog uzrasta i školarci, kao i učenici Srednje muzičke škole i muzički sastav "Sisters anplagd" izveli su svoj umjetnički progam, a svojim programom predstavila su se i kulturno-umjetnička društva "Boško Vujadin", "Bratstvo", te pjevačka grupa "Mitrovdanak".

Dani tikve Istočna Ilidža ATV

"Dani tikve" zatvaraju se sutra sajmom meda, koji je rezervisan za pčelare koji su i danas izložili svoje proizvode.