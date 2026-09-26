Žene sa velikim grudima češće imaju ove zdravstvene probleme

Žene sa makromastijom, odnosno izrazito uvećanim tkivom dojki, češće imaju hronične migrene, bolove u vratu, probleme sa nervima u vratnom dijelu kičme i opstruktivnu apneju u snu.

To je pokazalo novo istraživanje objavljeno u časopisu "Headache".

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Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 687 žena koje su se između 2017. i 2024. godine liječile u neurološkim centrima i centrima za glavobolje povezanim sa Medicinskim centrom Stanford u Kaliforniji. Među njima je bilo 347 žena kojima je dijagnostikovana makromastija i 340 žena bez ovog stanja. Prilikom poređenja rezultata uzeti su u obzir starost, indeks tjelesne mase i drugi faktori koji bi mogli da utiču na zdravstveno stanje.

Analiza je pokazala da žene sa makromastijom imaju 40 odsto veću učestalost hronične migrene, kao i dvostruko veću učestalost bolova u vratu u poređenju sa ženama koje nemaju ovo stanje.

Kod njih je zabilježena i 54 odsto veća učestalost opstruktivne apneje u snu, poremećaja kod kojeg tokom spavanja dolazi do ponavljanih prekida ili otežanog disanja.

Osim toga, više nego dvostruko češće imale su cervikalnu radikulopatiju, odnosno stanje kod kojeg dolazi do pritiska ili iritacije nervnih korjenova u vratnom dijelu kičme.

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Cilj istraživanja bio je da se detaljnije ispita povezanost makromastije sa neurološkim tegobama i problemima sa spavanjem. Žene sa izrazito velikim grudima često navode simptome poput glavobolja, bolova u vratu i leđima, kao i nelagode u ramenima.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste da veća masa tkiva dojki dodatno opterećuje mišiće, kosti i nervni sistem. Istraživači navode i mogućnost da velike grudi mogu uticati na disanje tokom spavanja zbog pritiska na grudni koš.

Nije samo estetsko pitanje

Za žene koje imaju izrazito velike grudi i istovremeno pate od hroničnih glavobolja, bolova u vratu ili problema sa disanjem tokom spavanja, rezultati istraživanja ukazuju na potrebu da se ove tegobe posmatraju povezano, a ne kao potpuno odvojeni problemi.

Kristin Pokok, glavna autorka istraživanja i docentkinja neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Vejk Forest, istakla je da se makromastija često posmatra prvenstveno iz estetske perspektive.

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Prema njenim riječima, rezultati istraživanja mogli bi da ukažu na širi raspon zdravstvenih posljedica povezanih sa ovim stanjem.

Ipak, važno je naglasiti da istraživanje ne dokazuje da makromastija direktno izaziva hronične migrene, bolove u vratu, pritisak na nerve ili apneju u snu. Autori navode da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo na koji način povećano tkivo dojki može biti povezano sa ovim tegobama.

(Indeks)