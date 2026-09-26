Tramp o sporazumu sa Kubom: Mislim da nam vojska neće biti potrebna

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će SAD i Kuba postići sporazum i da ne misli da će biti potrebna vojna akcija.

"Rekao bih da ćemo Kuba i mi postići dogovor. Mislim da nam vojska neće biti potrebna", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

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On je potvrdio pisanje medija da je odbio ponudu Irana za dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza u roku od sedam dana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije da je Teheran, putem posrednika, prenio Vašingtonu sedmodnevni plan za otvaranje Ormuskog moreuza.

(Srna)