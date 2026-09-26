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Tramp: "Lažnim vijestima" ne bi trebalo da bude dozvoljen pristup Bijeloj kući

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26.09.2026 16:04

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da mediji koje optužuje za "lažne vijesti", uključujući Si-en-en, MC Now i Politiko, ne bi trebalo da imaju pristup Bijeloj kući, tvrdeći da je njihovo izvještavanje o njemu gotovo u potpunosti negativno.

- Zašto bi počiniocima lažnih vijesti, poput CNN-a i MSDNC-a (pežorativni naziv koji upućuje na navodne veze između Demokratske stranke i MS now-a) trebalo dozvoliti pristup jednom tako svijetom mjestu, Bijeloj kući? Uprkos mojoj velikoj izbornoj pobjedi, gotovo 100 odsto izvještavanja o Trampu je negativno, i tako je godinama - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži.

On je ponovio zahtjev da "lažnim vijestima" ne bi trebalo da bude dozvoljen pristup Bijeloj kući uz tvrdnju da to "traje predugo", uz "ogromnu štetu" po Sjedinjene Američke Države.

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Velike televizijske mreže potom su u znak solidarnosti prekinule zajedničko izvještavanje o predsjedniku.

Savezni sudija je u četvrtak privremeno poništio zabranu ulaska u Bijelu kuću, nakon što su medijske organizacije podnijele tužbu, ali se odluka odnosila na pristup kompleksu Bijele kuće, a ne direktno na obaveze pres pula.

(Tanjug)

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