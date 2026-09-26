Požar na Čvrsnici i dalje aktivan

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar na Čvrsnici, koji je aktivan od 10. septembra, uprkos dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i kiši, još nije u potpunosti ugašen, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta, a ekipe Vatrogasne jedinice Jablanica i dalje su na terenu.
Srbija
Porodica u trenu ostala bez svega: Troje djece izgubilo krov nad glavom
Požar je proteklih dana zahvatio teško pristupačan teren na području Čvrsnice, a gašenje su dodatno otežavali jak vjetar i nepristupačnost terena.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Hronika
2 h0
Srbija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
18
18
17
17
58
17
54
17
50
Trenutno na programu