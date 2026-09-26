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Požar na Čvrsnici i dalje aktivan

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26.09.2026 15:52

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Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Požar na Čvrsnici, koji je aktivan od 10. septembra, uprkos dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i kiši, još nije u potpunosti ugašen, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta, a ekipe Vatrogasne jedinice Jablanica i dalje su na terenu.

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Požar je proteklih dana zahvatio teško pristupačan teren na području Čvrsnice, a gašenje su dodatno otežavali jak vjetar i nepristupačnost terena.

(Srna)

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požar

Čvrsnica

Vatrogasci

vatra

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