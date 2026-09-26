Kada je pravo vrijeme da biljke unesete u kuću: Ne čekajte prvi mraz

Stigao je 26. septembar, jutra su sve hladnija, noći duže, a vlasnici terasa prepunih cvijeća svake godine imaju istu dilemu: da li je već vrijeme da biljke unesemo u kuću ili mogu još malo da ostanu napolju?

Odgovor ne zavisi toliko od datuma koliko od noćne temperature. Većina biljaka koje tokom ljeta iznosimo na terasu potiče iz tropskih i suptropskih krajeva, pa ih hladne noći mogu oštetiti mnogo prije prvog mraza. Pripreme bi zato trebalo da počnu već krajem septembra, a cvijeće treba unijeti kada se noćne temperature približe desetom podioku.

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Najveća greška je čekanje prvog mraza. Tropske sobne biljke mogu da pretrpe oštećenja već kada se temperatura spusti ispod deset stepeni, čak i ako se preko dana ponovo zagrije.

Fikuse, monstere, difenbahije, kroton, dracene, palme, filodendrone i druge osjetljive biljke trebalo bi postepeno pripremiti za povratak u kuću čim noći postanu hladne. Stručnjaci preporučuju da se većina sobnih biljaka unese prije nego što temperatura padne ispod približno deset stepeni, jer čekanje prvog mraza može da bude prekasno.

Ako je tokom dana i dalje sunčano i toplo, biljke mogu još kratko da ostanu napolju, ali ih uveče treba unositi u zatvoren ili zaštićen prostor. Tako će se postepeno privikavati na promjenu temperature i manju količinu svetlosti.

Koje biljke treba prve unijeti?

Najprije treba skloniti tropske biljke, orhideje, kroton, hibiskus, fikuse, palme i sve vrste koje imaju nježne, tanke listove. Bosiljak je takođe veoma osjetljiv na hladnoću i neće dobro podnijeti hladne septembarske noći.

Kaktusi i sukulenti bolje podnose svježije vrijeme, ali ni njih ne bi trebalo ostavljati napolju do mraza. Prije unošenja zemlja treba da bude što suvlja, jer kombinacija hladnoće i velike količine vode može da izazove truljenje korijena.

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Muškatle mogu nešto duže da ostanu na terasi jer podnose niže temperature od tropskih biljaka, ali ih treba skloniti prije prvog ozbiljnog zahlađenja i svakako prije mraza. Isto važi za ruzmarin, lovor i druge biljke koje mogu da prezime u svijetloj, hladnijoj prostoriji.

Pregledajte svaki list prije nego što biljku unesete

Cvijeće ne bi trebalo samo prenijeti sa terase i odmah ga staviti pored ostalih sobnih biljaka. Na listovima, stabljikama i u zemlji mogu da se kriju biljne vaši, grinje, štitaste vaši, mušice, puževi ili njihova jaja.

Pažljivo pregledajte obje strane svakog lista, mjesta na kojima se list spaja sa stabljikom, ivice saksije i površinu zemlje. Uklonite suve i oštećene dijelove, operite saksiju spolja i, ukoliko vrsta biljke to podnosi, istuširajte listove mlakom vodom.

Posebnu pažnju obratite na sitnu paučinu, ljepljive tragove, blijede tačkice, rupice i promjenu boje listova, jer sve to može da ukaže na prisustvo štetočina.

Biljke koje su ljeto provele napolju najbolje je držati odvojeno od ostalog cvijeća dvije do tri nedjelje. Ukoliko se za to vrijeme pojave insekti ili znaci bolesti, problem ćete riješiti pre nego što se proširi na sve biljke u kući.

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Ne presađujte ih bez potrebe

Jesen nije idealno vrijeme za veliko presađivanje, naročito ako je biljka istovremeno promijenila temperaturu, količinu svjetlosti i mjesto na kojem stoji. To je već dovoljno veliki stres.

Presađivanje ima smisla ako je biljka prerasla saksiju, ako zemlja neprijatno miriše, korijen truli ili su se u supstratu pojavile štetočine. U svim drugim slučajevima bolje je sačekati proljeće.

Biljke prije unošenja možete blago orezati, ukloniti suve cvjetove i oštećene grane, ali nemojte raditi drastično orezivanje osim kod vrsta kojima je ono potrebno za prezimljavanje.

Ne stavljajte ih odmah pored radijatora

Biljka koja je mjesecima boravila na vazduhu mora da se privikne na topliji, suv i znatno tamniji prostor. Zato joj pronađite svijetlo mjesto, ali ne neposredno pored radijatora, peći ili drugog izvora toplote.

Nagla promjena uslova može da dovede do žućenja i opadanja lišća. To ne znači nužno da biljka propada, već da pokušava da se prilagodi manjoj količini svjetlosti. Privikavanje na zatvoren prostor kod pojedinih biljaka može da traje nedjeljama.

Zalivanje takođe treba smanjiti. Biljke u kući tokom jeseni i zime sporije rastu, troše manje vode, a zemlja se znatno sporije suši nego na vjetru i suncu. Previše vode u ovom periodu često predstavlja veći problem od kratkotrajne suše.

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Da li cvijeće treba unijeti baš danas, 26. septembra?

Ne morate danas isprazniti cijelu terasu, ali je sada pravi trenutak da počnete da pratite noćne temperature i pripremate biljke. Ako se najavljuju noći hladnije od deset stepeni, osjetljivo tropsko cvijeće već treba skloniti.

Otpornije biljke mogu da ostanu napolju još neko vreme, pod uslovom da su zaklonjene od hladnog vetra i obilne kiše. Ipak, nemojte se oslanjati na topao dan, jer biljke najčešće stradaju tokom noći, kada temperatura naglo padne.

Najjednostavnije pravilo glasi: tropske biljke unosimo kada noćne temperature počnu da padaju ispod deset stepeni, dok otpornije balkonsko cveće sklanjamo prije prvog mraza. Kalendar je samo podsjetnik, ali termometar daje pravi odgovor.

(Ona.rs)