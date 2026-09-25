Bakin tajni recept za zimnicu: Ove kisele feferone ostaju hrskave

Za sve koji vole ljuto i kiselo uz ručak, tegla feferona je nezamjenjiva u ostavi, a da ih ukiselite potrebno vam je samo sirće, voda i so.

Recept po kojem su feferone spremale naše bake zahtjeva svega nekoliko sastojaka: svježe i zdrave feferone, peršun, so i prokuvani preliv od sirćeta i vode.

Ovako pripremljena zimnica zadržava hrskavost i pun ukus tokom cijele zime, a tajna je u jednostavnoj pripremi bez konzervansa. Brzo, jednostavno i uvijek ukusno.

Sastojci:

500 g svježih feferona

300 ml sirćeta

700 ml vode

2 kašike soli

peršunov list po ukusu

Priprema:

Feferone dobro operite i osušite. Pregledajte ih i odstranite one koje imaju oštećenja ili mekane dijelove. Možete ih ostaviti cijele, a po želji ih na nekoliko mjesta blago probušiti čistom iglom kako bi preliv lakše prodro u unutrašnjost.

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U šerpu sipajte vodu i sirće, dodajte so i stavite na šporet. Zagrijevajte dok smjesa ne provri, pa je sklonite sa ringle.

U čistu i sterilisanu teglu počnite da slažete feferone. Ređajte ih što pravilnije kako bi se iskoristio prostor i kako bi paprike ostale što bolje potopljene. Između slojeva dodajte malo sjeckanog peršunovog lista.

Vrućim prokuvanim prelivom pažljivo prelijte paprike tako da budu potpuno pokrivene. Ostavite malo prostora pri vrhu tegle. Obrišite rub tegle, stavite poklopac i dobro zatvorite. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim je čuvajte na tamnom i hladnom mjestu, prenosi Informer.