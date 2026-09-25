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Monstruozan čin podstanara: Zapalio stan, pa uradio ovo

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25.09.2026 17:18

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Женске руке бацају дрва на ватру.
Foto: Pexels/Tim Mossholder

Policija u Grockoj uhapsila je S. G. (35) zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, tako što je namjerno izazvao požar u stanu u Vrčinu u kojem je živio kao podstanar, a potom, kako se sumnja, zatvorio vodovodne ventile kako stanari ne bi mogli da gase vatru!

Požar je izbio u ponedjeljak, kada je osumnjičeni, iz za sada neutvrđenih razloga, namjerno zapalio stan, a zatim ga napustio.

Prije nego što je otišao, zatvorio je vodovodne ventile u objektu, čime je komšijama i stanarima dodatno onemogućio pokušaj da spriječe širenje vatrene stihije.

Stan je u požaru potpuno izgorio, a samo pukom srećom nije bilo povređenih.

Policija je S. G. uhapsila nekoliko dana kasnije, a protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, prenosi Telegraf.rs.

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podmetanje požara

Srbija

Crna hronika

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