Monstruozan čin podstanara: Zapalio stan, pa uradio ovo

Autor:ATV redakcija
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Policija u Grockoj uhapsila je S. G. (35) zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, tako što je namjerno izazvao požar u stanu u Vrčinu u kojem je živio kao podstanar, a potom, kako se sumnja, zatvorio vodovodne ventile kako stanari ne bi mogli da gase vatru!
Požar je izbio u ponedjeljak, kada je osumnjičeni, iz za sada neutvrđenih razloga, namjerno zapalio stan, a zatim ga napustio.
Prije nego što je otišao, zatvorio je vodovodne ventile u objektu, čime je komšijama i stanarima dodatno onemogućio pokušaj da spriječe širenje vatrene stihije.
Stan je u požaru potpuno izgorio, a samo pukom srećom nije bilo povređenih.
Policija je S. G. uhapsila nekoliko dana kasnije, a protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, prenosi Telegraf.rs.
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