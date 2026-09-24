Poznata domaća fabrika obuće pred gašenjem: Nekad su radili i za "Pradu"

Nepunih godinu i po dana od smrti vlasnice Ljiljane Prentić, Vero doo je od stabilne i uspešne firme došao do likvidacije. Od 21. septembra, kako su ranije najavili njeni zakonski naslednici i novi vlasnici, Danilo Prentić i Jana Maričić, očekuje se da 90 radnika dobije rešenja o godišnjem odmoru, nakon kog će im prestati radni odnos, prenose Nove apatinske novine.

Ostali (njih oko 200) će nastaviti da rade dok se ne završe unaprijed ugovoreni poslovi.

Šta će dešavati zavisi od toga da li će se firma uspjeti izvući iz teške materijalne situacije u kojoj se našla i nastaviti da radi ili će se postupak likvidacije okončati njenim gašenjem.

"Ima više uzroka koji su doveli do ove situacije u firmi. Sa jedne strane, odlaskom direktora, povećao se broj bolovanja radnika, pao je kvalitet proizvoda, smanjene su narudžbe, kasnilo se sa isporukama... Sa druge strane, iako su se trudili, novi vlasnici se nisu najbolje snašli u svemu šta ih je dočekalo i problemi su se polako počeli gomilati na svim poljima. Pokojni direktor je bila veoma sposobna i organizovana žena i ovaj biznis je imala u malom prstu. Od proizvodnje, do trgovine. Savršeno je poznavala italijanski jezik, sklapala veoma dobre poslovne aranžmane, vodila računa da proizvodnja teče bez zastoja, održavala disciplinu u kolektivu, ispunjavala rokove i kvalitet... Jednostavno, Vero je bio njen živo", kaže dobro upućen izvor iz ove firme.

Riječ je o fabrici poznatoj po proizvodnji obuće za renomirane svjetske modne kuće, među kojima je bila i italijanska Prada.

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Još dodaje da im je direktor, nedugo pred odlazak u bolnicu, povjerila da ne brinu, da ona štedi kako bi imali za neka krizna vremena, ukoliko dođu.

"Rekla nam je da imamo dovoljno novca da izdržimo čak dvije krizne godine, da imamo za isplatu plata. Međutim, nakon njenog odlaska brzo su počeli gubici i taj novac se istopio mnogo brže", dodaje sagovornik.

Vero je zapošljavao oko 300 radnika. Mnogi od njih ostaju na ulici bez riješenja šta i kako dalje, posebno oni kojima je plata iz ove firme bila i jedino primanje u porodici.

(Biznis/Telegraf)