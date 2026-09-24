Netanjahu: Preostale kukavice neka napuste salu

Autor:ATV redakcija
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Prije početka obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, veliki broj prisutnih napustio je salu, ali ne i delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Netanjahu je, prije početka obraćanja, zamolio sve "preostale kukavice, koje nisu izašle, da to i učine".
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Ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija najavio je da "delegacija BiH neće prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine UN tokom obraćanja Netanjahua", a srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je Srni da taj čin ne odražava stav BiH, već predstavlja njegovu samovolju.
Izraelski premijer je u obraćanju Generalnoj skupštini UN rekao da Izrael nema većeg partnera od američkog predsjednika Donalda Trampa i zahvalio mu za podršku i hrabro vođstvo.
"On je prije više decenija shvatio da će, ako se ne budemo suprotstavili, fanatični ajatolah, koji je tada uzvikivao `smrt Americi i Izraelu,` na kraju i obistiniti svoje lude fantazije", naglasio je Netanjahu.
Izraelski premijer je istakao da Amerika i Izrael nisu reagovali zajedno radi sopstvene zaštite, već da bi spasili civilizaciju.
(SRNA)
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