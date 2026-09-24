Da li je ovo iko očekivao u oktobru: Vraća se toplotna kupola?

Prema najnovijim meteorološkim modelima, ovaj snažan talas toplote proširiće se preko velikog djela Evrope krajem septembra i zadržati sve do prvih dana oktobra. Zbog neobičnog atmosferskog pritiska, temperature u mnogim dijelovima kontinenta biće znatno više od višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine.

Kako objašnjavaju stručnjaci SWE, riječ je o specifičnom meteorološkom fenomenu koji nastaje kada se na visokim nivoima atmosfere formira prostrano polje visokog vazdušnog pritiska. Ovaj sistem djeluje doslovno kao poklopac na loncu, zarobljavajući topli vazduh ispod sebe i potiskujući ga ka tlu. Pod uticajem visokog pritiska dolazi do sabijanja i dodatnog zagrijavanja vazdušnih masa, što sprječava nastanak oblaka i omogućava višednevno neometano sunčevo zračenje.

Glavni pokretač ove kasne jesenje vrućine jeste atmosferski dipolni obrazac: duboki ciklon nad Sjevernim Atlantikom potiskuje snažnu južnu mlaznu struju koja direktno sa sjevera Afrike i iz Mediterana pumpa vreo tropski vazduh duboko na evropski kontinent. Rezultat su ekstremna odstupanja temperatura, koja će na visini od 850 hPa iznositi od 8 do 12 stepeni iznad prosjeka, dok će pri tlu u pojedinim regionima biti i do 14 stepeni toplije nego što je uobičajeno za kraj septembra.

Kakvo vreme čeka Balkan i Srbiju u narednim danima

Za stanovnike Balkana i Srbije najvažniji je podatak da će se topli vazdušni talas sa Mediterana postupno pomjerati ka sjeveru i istoku, obuhvatajući cijeli region od predstojećeg vikenda. Kako poručuju stručnjaci SWE, najizraženija toplotna anomalija u južnoj Evropi očekuje se upravo nad sjeverno-centralnim Balkanom, Grčkom, kao i nad dolinom reke Po i Toskanom u Italiji.

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U ovim regionima, uključujući i područje Srbije, dnevne temperature dostizaće između 28 i 30 stepeni, što predstavlja izuzetno visoke vrijednosti za sam kraj septembra. Očekuje se stabilno, suvo i pretežno sunčano vrijeme koje podsjeća na nastavak ljeta. Zbog djelovanja toplotne kupole, atlantski poremećaji i kišni sistemi biće potisnuti daleko na zapad i sjever kontinenta.

Vrućine prže Evropu: od 40 stepeni u Španiji do ljetnjih dana u centralnoj Evropi

Objavljeno je na sajtu SWE da će se najjači udar toplotnog talasa u početnoj fazi osetiti na jugozapadu i zapadu Evrope. U Španiji i Portugalu dnevni maksimumi do vikenda prelaziće 35 stepeni, dok bi u pojedinim dijelovima centralne i južne Španije živa mogla da se popne i do ekstremnih 40 stepeni.

Talas vrućine zatim se širi ka Francuskoj, gde će unutrašnjost i jug zemlje meriti do 36 stepeni, dok će u centralnim dijelovima biti oko 35 stepeni. Prema podacima sa sajta SWE, vreo vazduh od vikenda stiže i do Beneluksa i Njemačke, gde se očekuje da temperature u zapadnim, centralnim i sjevernim dijelovima Njemačke dostignu između 27 i 30 stepeni.

Do kada će trajati neobični jesenji toplotni talas

Prognoze pokazuju da se stabilan i neuobičajeno topao vazdušni blok neće brzo narušiti. Prema analizama, stabilna i suva vazdušna masa zadržaće se nad većim djelom Evrope i tokom prvih dana oktobra.

Visinski greben će se početkom oktobra pomeriti dalje ka sjeveru i istoku, dovodeći do izuzetnih temperaturnih odstupanja u Skandinaviji, prije svega u Švedskoj i Finskoj. Na Balkanu i u Srbiji očekuje se nastavak stabilnog i znatno toplijeg vremena od prosjeka, dok meteorološki modeli nagovještavaju dinamičnije vremenske prilike tek u kasnijem toku oktobra.

Vremenska prognoza RHMZ za Srbiju

Na prognoze evropskih meteorologa nadovezuje se i zvanična najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Prema podacima RHMZ-a, od ponedjeljka nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni.

Kako najavljuju naši meteorolozi, stabilno i za ovo doba godine nadprosečno toplo vrijeme nastaviće se sve do kraja septembra, uz svježa jutra. Tek početkom oktobra očekuje se umjereno povećanje oblačnosti koje ponegdke može donijeti kratkotrajnu kišu, uz jačanje jugoistočnog vjetra u košavskom području, piše Blic.