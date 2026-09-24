Brinuo o njoj dok je bolovala od raka, pa priznao jeziv zločin

Dečko Adel Overton, Stiven Uden, sa kojim je bila 13 godina, djelovao je kao savršen partner. Upoznali su se na snimanju filma i dijelili su brojne interese.

Kako kaže, Uden je bio brižan i pun ljubavi, a čak je prestao da radi kako bi se brinuo o njoj nakon što je postala osoba sa invaliditetom.

"Bio je divan. Veoma sam ga voljela, a mislim da ga jednim dijelom još uvijek volim“, rekla je Overton. Ona je vjerovala Udenu, ali to je povjerenje potpuno uništeno kada joj je priznao da ju je silovao dok je spavala.

"Odmah sam osjetila izdaju. Nikada se prije nisam osjećala toliko sigurno u nekoj vezi", kaže Overton.

Uden se brinuo o njoj dok se liječila od raka dojke, ali policiji je poslije priznao da ju je silovao dok je bila pod djelovanjem lijekova.

"Najgori je taj osjećaj izdaje, to što sam mislila da ga poznajem, a sada više ne znam ko je on bio. Živio je sa mnom 13 godina, pomagao mi da odgajam djecu. Mislila sam da je siguran, a nije bio", kaže Overton.

Uden je sada u zatvoru, a Overtonova je odlučila da javno progovori o onome što joj se dogodilo u nadi da će time pomoći drugima, piše Bi-Bi-Si.

Prve sumnje

Overtonova i Uden upoznali su se 2009. godine tokom snimanja filma o zombijima u Notingemu. Ona je tada imala 29, a on 27 godina. Uden je radio šminku i glumio, dok je Overtonova bila jedna od glumica. Oboje su tada bili u vezama sa drugim ljudima, ali su ostali u kontaktu kao prijatelji.

Na kraju su postali par 13. januara 2012. godine. Overtonova se tačno sjeća datuma jer su zajedno gledali maraton filmova "Petak 13.".

Kaže kako je veza sa Udenom od početka djelovala drugačije od njenih prijašnjih odnosa. "Bio je zabavan i brižan i osjećala sam da me voli", kaže ona.

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Overtonovoj je 2017. godine dijagnostikovan Ehlers-Danlosov sindrom. Početkom 2018. Uden je postao njen njegovatelj.

"Radio je gotovo sve umjesto mene", kaže.

Kada danas razmišlja o njihovoj vezi, Overtonova, koju zovu Del, smatra da je Uden s vremenom počeo da pokazuje kontrolišuće ponašanje.

"Volio je drugima da govori šta ja mogu, a šta ne mogu da uradim. Neko bi predložio da nešto radimo, a on bi odmah rekao: 'Mislim da Del to neće moći, hajde da smislimo nešto drugo", ispričala je.

Ali Overtonova danas zna da je Udenovo ponašanje bilo mnogo mračnije nego što je ikada mogla da zamisli. Prve sumnje javile su joj se 2020. godine dok je prolazila kroz hemoterapiju zbog raka dojke.

"Ne znam jesam li tada snažnije osjećala nelagodu u tijelu, ali probudila sam se dok je to radio", kaže.

"Smislio je gomilu izgovora. Govorio je: 'Mislio sam da si budna i ispuštala si zvukove kao da jesi.' Razmišljala sam o svemu kroz šta smo prolazili i o stresu pod kojim smo bili, a on mi je govorio da se to dogodilo slučajno."

Overtonova je zbog toga potisnula svoje sumnje. „Pretpostavljam da je bilo lakše povjerovati u laž nego pokušati prihvatiti šta bi mogla biti istina“, kaže.

Nakon toga Overtonova je počela da ima problema sa spavanjem. Danas smatra da se negdje duboko u sebi više nije osjećala sigurno dok je spavala.

"Mislim da negdje u mojoj glavi moj mozak jednostavno više nije osjećao da sam sigurna dok spavam", kaže.

Počela je da ima problema i sa intimnošću sa Udenom, a sve češće su joj se vraćale noćne more povezane sa ranijim iskustvom seksualnog zlostavljanja.

"Tada sam mislila da sve povezujem sa svojim prijašnjim traumama i da njega i ono što je uradio osuđujem prestrogo upravo zbog te traume. Počela sam da se osjećam krivom i u sebi sam se zbog svega toga kažnjavala", kaže.

Udenovo priznanje

Uden nije priznao šta je radio sve do pet godina kasnije, 2025. godine, kada se i sam liječio od raka, odnosno raka crijeva.

"Mislim da ga je nešto počelo mučiti jer je sada sa druge strane mogao da vidi kroz šta sam ja prolazila. Stalno se vraćao na to da se nije dovoljno dobro brinuo o meni dok sam se liječila", kaže Overton.

To ju je podsjetilo na događaj od prije pet godina, kada se probudila i zatekla Udena kako ima polni odnos sa njom dok spava.

"Pritiskala sam ga da mi kaže šta misli. Pitala sam ga: 'Kako to misliš? Šta znači da se nisi dobro brinuo o meni? Na koji način?", prisjeća se.

Tokom razgovora, koji se prema njenim riječima protegao na dva dana, Uden je u jednom trenutku nazvao prijatelja i priznao mu šta je učinio. Nakon toga se vratio kući i sve priznao Overtonovoj.

Osjećala se izdano i zgroženo, ali nije odmah prekinula vezu. Zavisila je od Udenove pomoći, a i dalje ga je voljela. Overtonova je u to vrijeme već pohađala grupnu terapiju zbog seksualnog zlostavljanja iz prošlosti, pa je o svemu progovorila na sljedećem susretu.

"Jedna od savjetnica, jedna od terapeutkinja, zapravo me trgla. Bila sam potpuno slomljena, plakala sam i pitala: 'Šta da uradim? Kako da ga spriječim da to ponovo učini?"

"A ona mi je rekla: 'Izbaci ga iz kuće i pozovi policiju.' Kasnije tog dana rekla mi je da su održali sastanak o zaštiti i da će oni kontaktirati policiju. Tada sam shvatila da to više nije u mojim rukama."

Policiji odmah priznao silovanje

Slučaj je dodijeljen detektivskoj narednici Eleanor Kirton iz policije Derbišira. "Prvo što sam uradila bilo je da sam kontaktirala Adel. Razumljivo je da je bila izuzetno potresena zbog svega što se dogodilo", kaže Kirtonova.

Nakon razgovora sa Overtonovom policija je uhapsila Udena.

"Kada sam ga ispitivala, odmah je priznao šta je uradio. Odmah je priznao da ju je silovao, što je vrlo neuobičajeno jer naše istrage vrlo rijetko tako brzo krenu tim putem", kaže Kirtonova.

Uden je optužen za dva silovanja, a kasnije je na sudu priznao krivicu. Osuđen je na šest godina i osam mjeseci zatvora.

Kirtonova kaže da su odluke Overtonove pomogle da se zaštite i druge žene.

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"Njena hrabrost i otpornost omogućile su nam da zaštitimo brojne druge osobe nad kojima je ovaj čovjek mogao nastaviti da čini takva krivična djela", kaže.

"Htio je da spavam"

Overtonova i dalje ne može da razumije zašto bi je partner, za kojeg je vjerovala da je pun ljubavi i sa kojim je provela 13 godina, silovao dok spava.

"Ne razumijem kako neko može osjećati zadovoljstvo kada druga osoba uopšte ne reaguje. Upravo mi to nikako nije imalo smisla", kaže.

"Imao je sklonost, ne znam ni kako to drugačije da kažem, prema ženama koje spavaju. Htio je da ja spavam i htio je da ne budem svjesna onoga što radi."

Overtonova sumnja i da ju je Uden omamljivao njenim vlastitim lijekovima, nad kojima je kao njen njegovatelj imao potpunu kontrolu.

"Imala sam male kutijice za tablete, a on mi je pripremao svu terapiju. Sada imam mnogo manje sedativnih lijekova nego drugih lijekova, pa ozbiljno sumnjam da mi je davao prevelike doze kako bi me zadržao u snu", kaže.

Kirtonova objašnjava da je policija slučaj tretirala kao događaj iz prošlosti, pa forenzičke i toksikološke analize više nisu mogle da potvrde jesu li te sumnje tačne. Ni na sudu nisu predstavljeni dokazi koji bi potvrdili da ju je Uden dodatno omamljivao. Uden je, međutim, policiji priznao da je Overtonovu jednom silovao dok je prolazila kroz hemoterapiju, koja može da uzrokuje izražen umor.

"Mislim da je on sam to spomenuo tokom razgovora. Rekao je da je tada prolazila kroz hemoterapiju i prihvatio je da je tom prilikom bila pod uticajem lijekova", kaže Kirtonova.

Iako je Uden optužen za dva silovanja, Overtonova vjeruje da ih je bilo više.

"Rekao mi je da mi je to uradio sedam ili osam puta", kaže.

Njena kćerka Šeri Overton kaže da joj je teško da gleda posljedice koje su Udenova krivična djela ostavila na njenu majku.

"Sada je jako drugačija. Vidim da joj je samopouzdanje jako palo", kaže Šeri. "Istovremeno sam nevjerovatno ponosna na nju jer je sve ovo izdržala, razgovarala sa policijom i sudom i zauzela se za sebe."

Overtonova sada želi javno da govori o svom iskustvu jer smatra da osobe sa invaliditetom ne bi trebalo da osjećaju da moraju da trpe zlostavljanje osoba koje se o njima brinu.

"Osjećam da moram da govorim o ovome jer me sve natjeralo da razmišljam o tome koliko se još osoba sa invaliditetom nalazi u situacijama u kojima neko drugi ima kontrolu nad njima", kaže.

"Nekoliko mjeseci nakon što sam sve saznala mislila sam da je to možda neka vrsta plaćanja za njegovu brigu o meni. Da mu možda dugujem tu intimnost. Ali nisam mu je dugovala, a ne duguje je ni bilo ko drugi", zaključila je.