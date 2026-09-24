GrO SNSD Banjaluka demantuje BN televiziju: Netačni i zlonamjerni navodi

Nastava u drugoj smjeni u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Banjaluci nije odgođena zbog stranačkog skupa SNSD-a, kako je to objavila BN televizija na svom portalu, poručio je Goran Maričić, predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka.

"Nastava u drugoj smjeni počela je u 13.30 časova i završila u 17.40 časova, a sve drugačije tvrdnje su neistinite. Da je druga smjena uredno održala nastavu potvrdilo je i rukovodstvo Osnovne škole 'Ivan Goran Kovačić'", poručili su u saopštenju.

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Naveli su da zlonamjerne i neistinite tvrdnje BN televizije zaslužuju svaku osudu.