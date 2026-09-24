Ošap Gaćanović: Propali pokušaji Bećirovića

Dva eksperta UNESKO-a, koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, povukla su se iz rada ove domaće institucije - navela je Anđelina Ošap Gaćanović, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske.

U posljednja dva mjeseca eksperti UNESKO-a su, kaže Ošap Gaćanović, nezakonitim i jednostranim djelovanjem kabineta Denisa Bećirovića, uvučeni u niz nezakonitih procesa u ovoj instituciji, kojima se pristupilo isključivanju člana iz Republike Srpske iz Komisije, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u BiH.

"Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH, Željke Cvijanović, upozoravao je UNESKO na nezakonitost radnji koje se preduzimaju, kao i na nepravilnosti u koje se eksperti UNESKO-a uvlače jednostranim djelovanjem Denisa Bećirovića i njegovog kabineta i pokušajima provođenja odluke koja nema pravno dejstvo. Smatram da je takav argumentovan rad kabineta Željke Cvijanović urodio plodom. Ispravno je da se eksperti povuku, jer UNESKO ne bi smio zauzimati jednostran pristup prema stranama, već biti tehnička podrška svim konstitutivnim narodima, posebno imajući u vidu da je Komisija osnovana Dejtonskim mirovnim sporazumom i da jednako pripada svim narodima u BiH", istakla je Ošap Gaćanović.

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Povlačenjem stranih eksperata, dodaje ona, nezakonit rad Komisije koji se na ovaj način provodio prethodna dva mjeseca, potpuno suprotno važećim internim aktima Komisije, ostaje bez mogućnosti da se nastavi na dosadašnji način. Komisija institucija koja pripada svim narodima i mora da nastavi da radi u skladu sa Aneksom 8 dejtonskog mirovnog ugovora.

"Posebno naglašavam da sam o nezakonitom provođenju odluke koja nije stupila na snagu, i o uvlačenju UNESKO stranih eksperata u nezakonit rad obavijestila sve nadležne institucije, te da, prema informacijama kojima raspolažem, Tužilaštvo BiH preduzima radnje u vezi sa dešavanjima u ovoj instituciji", zaključila je Ošap Gaćanović.

(RTRS)