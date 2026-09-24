Dodik: Pobjeda u Šekovićima neizbježna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da narod koji se danas okupio u Šekovićima jasno pokazuje da je ovdje pobjeda SNSD-a osigurana.

"Mislim da je ovdje pobjeda neizbježna i da ćemo biti obavezni da još više vratimo našim pobjedničkim sredinama", rekao je Dodik.

On je naveo da je na lokalnom nivou napravljen veliki razvoj i čestitao je mještanima koji na tome predano rade.

​Dodik je izrazio uvjerenje da će Željka Cvijanović osvojiti mandat srpskog člana Predsjedništva BiH, a da će SNSD odnijeti ubjedljivu pobjedu i formirati novu Vladu Republike Srpske.

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da su Šekovići uvijek znali da prepoznaju prednosti politike koju vodi SNSD i današnja podrška to potvrđuje.

"Moramo nastaviti da radimo na tome da male sredine napreduju, da mladi ljudi ostaju, a naši penzioneri imaju veća primanja i sigurniju budućnost. To su konkretni ciljevi na kojima ćemo raditi u naredne četiri godine", rekao je Minić.

​Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mitar Lazić rekao je da u Šekovićima planiraju veličanstvenu pobjedu i da time još jednom pokažu svoju snagu.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske na podršci od pet miliona KM.