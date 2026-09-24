Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

Članovi porodica poginulih i nestalih boraca i civila Republike Srpske istakli su danas u Banjaluci da je nepohodno formirati kancelariju Srpske za traženje nestalih, jer je Institut za nestala lica BiH od formiranja do sada identifikovao samo 88 srpskih žrtava.

Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila Isidora Graorac naglasila je da pitanje nestalih iz Srpske mora biti riješeno.

"Tražimo 1.608 nestalih. Od ovoga broja, 975 su civili od čega 351 žena i desetoro djece", rekla je Graorčeva novinarima nakon okruglog stola o zakonskom okviru za ostvarivanje prava poginulih i nestalih boraca i civila.

Član porodice poginulih i nestalih boraca i civila Republike Srpske Biljana Vasić Dakić rekla je da su joj u ratu poginula dva brata, jedan je identifikovan, a drugog nikada nisu našli.

"Nestao je u Vozući 1995. godine, nakon što se predao sa 64 borca. Njihova grobnica je izmještena i, nažalost, nikada više nismo dobili informaciju gdje da ga pronađemo", rekla je Dakićeva, prenosi Srna.