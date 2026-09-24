Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 1. oktobra

Raspored planeta do 1. oktobra ukazuje na to da Bikovi, Rakovi i Vodolije imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Sezona Vage i Jupiter u Lavu nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

Bik

Bik bi mogao da ima najviše sreće kada se osloni na svoj unutrašnji osećaj. Mogući su manji, ali prijatni novčani dobici, posebno ako ne preteruje sa uplatama i igrama na sreću.

Vodolija

Vodolija ulazi u period iznenadnih obrta, pa bi sreća mogla da je iznenadi upravo onda kada najmanje očekuje. Neobična kombinacija brojeva ili slučajan izbor mogli bi Vodolijama da donesu prijatno iznenađenje.

Rak

Rak bi u narednim danima mogao da se osloni na intuiciju koja će biti posebno izražena. Ako odluči da okuša sreću, zanimljivo je da bi upravo broj koji mu prvi padne na pamet mogao da donese veliki novac, prenosi Informer.