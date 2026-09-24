Proglašen najbolji grad za život u Evropi: Plate odlične, priroda spektakularna

Šta jedan grad čini idealnim mjestom za život? Visoke plate svakako pomažu, ali kvalitet života zavisi i od toga koliko košta stanovanje, koliko su prihodi ravnomjerno raspoređeni, kakvo je zdravlje stanovništva i koliko mogućnosti grad nudi za kulturu, rekreaciju i slobodno vrijeme.

Upravo je te činioce Oksford Ekonomiks uzeo u obzir u kategoriji kvaliteta života svog Globalnog indeksa gradova za 2026. godinu. Analizirano je 1.000 velikih svjetskih urbanih središta.

Među pokazateljima kvaliteta života nalaze se jednakost prihoda, prihod po stanovniku, troškovi stanovanja, očekivani životni vijek, stopa kriminala i dostupnost kulturnih i sadržaja za rekreaciju.

Prvo mjesto

Kada se posmatra upravo kvalitet života, na vrhu evropske ljestvice našao se norveški Bergen, a slijede ga francuski Grenobl i švajcarski Bern.

Smješten uz fjord Bifjorden i okružen planinama, Bergen je grad u kojem je priroda sastavni dio svakodnevice. Upravo kombinacija visokog životnog standarda, relativno male nejednakosti i mogućnosti za rekreaciju pomogla mu je da se istakne u kategoriji kvaliteta života, prenosi Večernji list.

Bergen je zauzeo drugo mjesto u svijetu prema kvalitetu života, čime je postao najbolje rangirani evropski grad u toj kategoriji. Život u drugom najvećem norveškom gradu posebno će privući ljubitelje prirode. Planinarske staze i planine nalaze se praktično na njegovom pragu, dok istovremeno nudi sve pogodnosti razvijenog urbanog središta.

Drugo mjesto

Među evropskim gradovima, odnosno četvrto na svjetskoj ljestivici kvaliteta života, pripalo je Grenoblu. Francuski grad smješten je u podnožju Alpa i posebno je zanimljiv zbog kombinacije naučnog i tehnološkog sektora s neposrednom blizinom prirode. Za stanovnike to znači da gradski život mogu vrlo lako kombinovati s planinarenjem, skijanjem i drugim aktivnostima na otvorenom.

Treće mjesto evropske ljestivice i peto u svijetu pripada Bernu. Švajcarski glavni grad znatno je manji i mirniji od brojnih evropskih metropola, a upravo mu takav karakter daje posebnu privlačnost. Visoka kupovna moć, uređena infrastruktura, javne službe i uopšte visok životni standard čine ga jednim od gradova koji se redovno dobro pozicioniraju kada se upoređuju životni uslovi. Među deset najbolje rangiranih evropskih gradova našli su se i Oslo, Luksemburg, Drezden, Gent, Pariz, Bazel i Linc. Zanimljivo je da su Norveška i Švajcarska jedine zemlje s po dva predstavnika među prvih deset.

Poredak evropskih gradova prema kvalitetu života izgleda ovako:

Bergen, Norveška – 2. mjesto u svijetu

Grenobl, Francuska – 4. mjesto u svijetu

Bern, Švajcarska – 5. mjesto u svijetu

Oslo, Norveška – 6. mjesto u svijetu

Luksemburg, Luksemburg – 7. mjesto u svijetu

Drezden, Njemačka – 8. mjesto u svijetu

Gent, Belgija – 9. mjesto u svijetu

Pariz, Francuska – 10. mjesto u svijetu

Bazel, Švajcarska – 11. mjesto u svijetu

Linc, Austrija – 12. mjesto u svijetu.

(Telegraf.rs)