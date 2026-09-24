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Srpska bogatija za 22 bebe

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24.09.2026 07:41

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Беба
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U Republici Srpskoj u protekla 24 rođene su 22 bebe, od kojih 15 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Doboju - šest, Banjaluci četiri, Gradišci, Trebinju po tri, Bijeljini dvije, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Istočnom Sarajevu po jedna.

U Doboju su rođene četiri djevojčice i dva dječaka, u Banjaluci tri djevojčice i dječak, Gradišci djevojčica i dva dječaka, Trebinju dvije djevojčice i dječak, Bijeljini djevojčica i dječak, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištu u Nevesinju.

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rođene bebe

beba

majka

Porodilišta

Republika Srpska

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