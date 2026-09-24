Srpska bogatija za 22 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 rođene su 22 bebe, od kojih 15 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Doboju - šest, Banjaluci četiri, Gradišci, Trebinju po tri, Bijeljini dvije, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Istočnom Sarajevu po jedna.
U Doboju su rođene četiri djevojčice i dva dječaka, u Banjaluci tri djevojčice i dječak, Gradišci djevojčica i dva dječaka, Trebinju dvije djevojčice i dječak, Bijeljini djevojčica i dječak, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištu u Nevesinju.
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