Srpska bogatija za 22 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 rođene su 22 bebe, od kojih 15 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Doboju - šest, Banjaluci četiri, Gradišci, Trebinju po tri, Bijeljini dvije, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Istočnom Sarajevu po jedna.

U Doboju su rođene četiri djevojčice i dva dječaka, u Banjaluci tri djevojčice i dječak, Gradišci djevojčica i dva dječaka, Trebinju dvije djevojčice i dječak, Bijeljini djevojčica i dječak, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištu u Nevesinju.